Williams bevestigt deelname aan Bahrein-wintertests na "ongelooflijk pijnlijke" beslissing
Williams is er klaar voor om deel te nemen aan de wintertests in Bahrein. Dat heeft James Vowles bevestigd in een statement, ondanks dat het team de besloten shakedown in Barcelona vorige week heeft overgeslagen. De Britse renstal heeft de nodige stappen moeten zetten om de nieuwe FW48 klaar te stomen voor het aankomende Formule 1-seizoen. De teambaas beschreef het als een "ongelooflijk pijnlijke" keuze.
De ontwikkeling van de FW48 is volgens Vowles een uitdaging geweest. De nieuwe bolide is "drie keer zo complex" dan welke Williams dan ook eerder is geweest. Geruchten deden eerder al de ronde dat er vertragingen waren door mislukte crashtests, vooral bij de neuskegel, maar Vowles heeft nu officieel bevestigd dat de auto alle verplichte FIA-crashtests heeft doorstaan. Dat betekent dat de weg vrij is om mee te doen aan de wintertests. Daarnaast ontkracht Vowles de geruchten dat de FW48 fors te zwaar zou zijn, met een vermeend overgewicht van wel 30 kilogram. Hij benadrukt dat het exacte gewicht pas in Bahrein bekend zal zijn, wanneer alle testsensoren zijn verwijderd.
Strategische keuze en virtuele voorbereiding
Vowles omschreef het missen van de Barcelona-shakedown als "ongelooflijk pijnlijk", maar verdedigde de beslissing als een juiste, strategische keuze. "Ik sta achter de beslissing om ervoor te zorgen dat we op de juiste manier voorbereid in Bahrein verschijnen", vertelde de Brit in het statement. In plaats van fysieke ronden in Spanje te rijden, heeft Williams een uitgebreid Virtual Test Track (VTT)-programma uitgevoerd in de fabriek in Grove. Daar wordt het chassis, de Mercedes-motor en de versnellingsbak digitaal nagebootst om zo waardevolle data te verzamelen.
Verwachtingen voor het seizoen
Met de nieuwe reglementen van 2026 in het achterhoofd, verwacht Vowles dat de verschillen op de grid groter zullen zijn dan vorig jaar, maar niet zo extreem als in 2014. Hij voorspelt een "schaakspel" op de baan door het nieuwe management van het elektrisch vermogen en de actieve aerodynamica. Vowles temperde echter de verwachtingen voor directe topresultaten. Het team is nog steeds bezig met het moderniseren van verouderde infrastructuur en dus is het onrealistisch om te verwachten dat Williams direct kan vechten met topteams als McLaren, Mercedes en Red Bull Racing.
