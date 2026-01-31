Volgens tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Mika Häkkinen was hij zelf toch nog wel "een beetje beter" dan zijn legendarische rivaal Michael Schumacher. De Fin blikt openhartig terug op de intense duels met de Duitser en de unieke dynamiek die hun rivaliteit kenmerkte, waarbij hij stelt dat het allemaal vooral op de baan gebeurde.

Häkkinen, die in 1998 en 1999 de wereldtitel wist te pakken voordat Schumacher in 2000 terugsloeg en vijf titels op rij pakte, erkent de grootsheid van de Duitser. Hij noemt Schumacher een "ongelooflijke coureur" en prijst zijn kracht in de wagen. "Hij was fysiek erg sterk met de auto. Fysiek erg sterk in hoe hij de banden en de ophangingen wist te gebruiken, de auto te belasten, puur fysieke kracht gebruikend om de auto te besturen", zo stelt Häkkinen. Ook zijn talent voor het denken over de balans in de auto en zijn "geweldige" wagenbeheersing worden door de Fin bewonderd.

Mentale spelletjes

Toch denkt Häkkinen dat zijn eigen pure rijtechniek beter was. "Ik denk dat ik een beetje beter was", zo stelt hij lachend in de High Performance-podcast. De Fin onthult ook dat Schumacher pogingen deed tot psychologische oorlogsvoering, maar dat dit geen effect had. "Hij probeerde het, maar het werkt niet. Nee, het werkt gewoon niet. Het maakte echt geen verschil", zegt Häkkinen. Hij was "zo zelfverzekerd met het McLaren-team en met mijn management, dat hij niets zou veranderen." De Fin vervolgt: "We begonnen niet verbaal ruzie te maken of elkaar publiekelijk de schuld te geven. We dachten: laten we het op de baan uitvechten. Laten we de onzin achterwege laten. Ik denk dat dat misschien een beetje zijn houding tegenover mij heeft beïnvloed.

De Macau-crash

Een cruciaal moment in hun vroege carrière was de botsing tijdens de Grand Prix van Macau in de Formule 3 in 1990. In de laatste ronde maakte Schumacher een "ongelooflijk domme fout" in een snelle bocht, wat Häkkinen de kans gaf om in te halen. "Ik kom gemakkelijk achter hem en ben van plan in te halen, en hij kijkt in de spiegel en draait een beetje aan zijn stuur. Ik raak zijn achterband en ik lig eraf", beschrijft Häkkinen. "Ik zou daar helemaal door het lint kunnen gaan, maar ik dacht: wat gaat er nou veranderen? Er gaat toch niets veranderen. Michael was een erg harde coureur. Ik denk dat hij nogal wat problemen had met andere coureurs, zoals Damon Hill, Jacques Villeneuve en David Coulthard. Hij was een erg harde racer. Soms niet eerlijk. Elke keer dat er na een race een enorme discussie ontstond, dacht ik: 'Ik moet deze man veranderen. Ik moet zijn filosofie, zijn mentaliteit, zijn manier van racen veranderen'. Het maakt niet uit hoe ik met zijn management, zijn team of de media praat, het zal niets veranderen. Ik concentreer me gewoon op mijn eigen werk, en ik denk dat ik daardoor veel respect heb gekregen."