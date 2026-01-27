Isack Hadjar, de kersverse coureur van Oracle Red Bull Racing, is uitstekend begonnen aan zijn avontuur bij het team. De Fransman was tijdens de eerste testdag van de Formule 1-shakedown in Barcelona de snelste man op het circuit en liet daarmee meteen zien waarom hij gepromoveerd is naar het hoofdteam voor 2026.

Hadjar blikt na afloop tevreden terug op de goede dag. "Het was behoorlijk productief", aldus Hadjar. "Verrassend genoeg hebben we veel meer ronden kunnen rijden dan we hadden verwacht. Alles verliep vrij soepel. We hadden slechts kleine problemen, dus dat is best indrukwekkend, gezien het onze eerste dag is met onze eigen motor", zo klinkt het toch enigszins verbaasd vanuit ded mond van de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Eerste indrukken

De 21-jarige coureur geeftg ook inzicht in het rijgedrag van de nieuwe generatie wagens en de Red Bull Ford Powertrains (RBPT) krachtbron. "Het was zeker soepel. Er is over het algemeen veel minder belasting", vervolgt hij. "Het is iets voorspelbaarder vergeleken met de vorige generatie auto's. Ze zijn eenvoudiger. Het is makkelijker om ermee te spelen. En ook aan de PU-kant zijn er veel meer opties voor de coureur om mee te spelen. Ik ben er vandaag al mee aan de slag gegaan, dus dat was erg interessant."

Betrouwbaarheid?

Hadjar's indrukwekkende tijd van 1:18.159 was de snelste van de dag, waarmee hij George Russell in de Mercedes met ruim een halve seconde voorbleef (1:18.696). Ook Mercedes-talent Kimi Antonelli moest Hadjar met een tijd van 1:20.700 ruimschoots voor zich dulden. De Fransman voltooide maar liefst 107 ronden, wat de betrouwbaarheid van de nieuwe RB22 en de Red Bull-Ford krachtbron tijdens deze besloten shakedown in Barcelona in een goed daglicht lijkt te zetten.

