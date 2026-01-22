FIA reageert op berichten over 'illegale' Mercedes, vertraging en zorgen bij McLaren | GPFans Recap

Meer en meer F1-auto's worden getoond voor 2026 en gaan voor shakedowns de baan op. Nog eventjes en dan gaat het seizoen écht beginnen. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Op deze donderdag waren de ogen volledig gerucht op Mercedes. De Duitse grootmacht onthulde de kleurstelling voor 2026 en kwam op Silverstone in actie voor een shakedown, en tevens kondigden ze F1 Academy-kampioen Doriane Pin als ontwikkelingscoureur aan. Ondertussen reageerde de FIA op berichten dat de power unit van Mercedes 'illegaal' zou zijn. McLaren rijdt ook met de krachtbron van Mercedes, maar daar lijken ze wat zorgen te hebben over hoe competitief ze gaan zijn. Ze hebben bevestigd dat ze ieder geval tijdens de eerste testdag in Spanje niet aanwezig zullen zijn. Verder zet Honda ook haar vraagtekens bij de "onduidelijke" reglementen.

Artikel gaat verder onder video

FIA over gevaar van berichten over 'illegale' Mercedes: "Kan leiden tot een zekere blindheid"

De FIA probeert de gemoederen te bedaren rondom de 'illegale' compressieverhouding in de nieuwe Formule 1-motoren voor 2026. Er is onrust ontstaan bij Audi, Ferrari en Honda, die vrezen dat vooral Mercedes een trucje heeft gevonden om de limiet van 16:1 te omzeilen. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, suggereert echter dat de berichtgeving in de media overdreven is. "Natuurlijk is iedereen enorm gepassioneerd en competitief, en wanneer mensen in die gemoedstoestand verkeren, kan dat leiden tot een zekere blindheid voor andere argumenten", begon Tombazis tegenover Reuters bij de Autosport Business Exchange in Londen. "Sommige mensen presenteren hun standpunt daarom als de enige waarheid. Helaas is het nooit helemaal zo eenvoudig." Lees hier het hele artikel over Nikolas Tombazis die reageert op berichten over Mercedes.

Related image

Mercedes kondigt grotere rol bij Formule 1-team aan voor vrouwelijke coureur

Een vrouwelijke coureur heeft bij het Formule 1-team van Mercedes een promotie gekregen. Doriane Pin is namelijk benoemd tot de officiële ontwikkelingscoureur van de Zilverpijlen. De Franse dame kijkt uit naar het seizoen van 2026. "Ik ben erg trots en dankbaar dat ik de rol van ontwikkelingscoureur bij het Mercedes-AMG Petronas F1 Team mag vervullen", vertelde ze. "Mijn twee jaar in het juniorprogramma hebben me geholpen om te groeien als coureur en dit is een fantastische volgende stap in mijn carrière." Lees hier het hele artikel over een nieuwe rol voor Doriane Pin.

Related image

Mercedes toont nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2026

Het team van Mercedes heeft de livery onthult voor het aanstaande Formule 1-seizoen. Qua technische specificaties houdt de Duitse grootmacht de kaarten op de borst, maar het nieuwe kleurenpatroon wordt wel vast met de wereld gedeeld. Lees hier het hele artikel over de kleurstelling van de Mercedes W17.

© Mercedes-AMG Petronas F1 Team

McLaren laat openingsdag van testweek Barcelona aan zich voorbij gaan

De wereld van de Formule 1 ontwaakt uit haar relatief korte winterslaap. Inmiddels hebben we al vier autopresentaties achter de rug, en vanaf aanstaande maandag staat de eerste testweek al op het programma. Vanaf 26 tot en met 30 januari is het circuit in Barcelona afgehuurd. Van deze vijf dagen mogen de teams er maximaal drie in actie komen. Deze testweek vindt plaats achter gesloten deuren. Het team van McLaren heeft ervoor gekozen om nog niet in actie te komen tijdens de eerste testdagin Spanje. De Britse formatie wil de ontwikkelingstijd voor de MCL40 maximaal benutten. Lees hier het hele artikel over McLaren die een testdag laat schieten.

Related image

Honda uit zorgen bij de FIA over "onduidelijke" Formule 1-reglementen

De Formule 1 staat op het punt een technische discussie te voeren die grote invloed kan hebben op de seizoensstart van 2026. Het onderwerp? Een mogelijke maas in de wet rondom de compressieverhouding van de nieuwe V6-hybride motoren. Deze is verlaagd van 18:1 naar 16:1, maar hoe dit gemeten wordt, daarover is onenigheid. "Het reglement is op veel punten niet volledig duidelijk en fabrikanten zoeken de grenzen op van wat is toegestaan", zo laat Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation, optekenen in gesprek met Motorsport.com. Honda, dat exclusief de motoren zal gaan leveren aan Aston Martin, heeft zich inmiddels bij de FIA gemeld met hun bedenkingen. Ze vrezen een "ingebakken achterstand". Lees hier het hele artikel over zorgen bij Honda over de reglementen van 2026.

Related image

McLaren-ontwerper lijkt te vrezen voor 2026-seizoen: "Onze ingebouwde voorsprong is verdwenen"

Rob Marshall noemt het F1-seizoen van 2026 een complete reset. De hoofdontwerper van McLaren legt uit dat de auto's fundamenteel anders zullen zijn door de nieuwe technische reglementen. Tevens gaat hij in op verhalen die de ronde doen over hoe de auto's eruit komen te zien tijdens de seizoensopener in Australië vergeleken met de eerste wintertest in Spanje. "In feite is alles nieuw", begon Marshall bij een persmoment van McLaren. "De hele vloerconstructie is compleet anders, de hele voorkant van de auto is compleet anders, de vleugels zijn compleet anders. De auto's zijn allemaal nieuw. De ingebouwde voorsprong die we hadden, is daardoor verdwenen, maar we hebben nog steeds dezelfde mensen en faciliteiten." Lees hier het hele artikel over Rob Marshall die een update geeft over de gang van zaken bij McLaren.

Related image

Gerelateerd