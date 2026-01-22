Mercedes toont nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2026

Het team van Mercedes heeft de livery onthult voor het aanstaande Formule 1-seizoen. Qua technische specificaties houdt de Duitse grootmacht de kaarten op de borst, maar het nieuwe kleurenpatroon wordt wel vast met de wereld gedeeld.

De teller staat inmiddels op vier wat betreft lanceringen de nieuwe auto's. Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls trapten het spits af met een groot evenement vanuit Detroit, vanwege de samenwerking met het Amerikaanse Ford. Haas volgde als derde team. De formatie van Esteban Ocon en Oliver Bearman deelde enkel wat digitale beelden van het nieuwe kleurenpatroon. Audi was als vierde aan de beurt. De Duitse fabrikant trok live vanuit Berlijn het doek van de nieuwe wagen.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe livery Mercedes

Mercedes pakt op 2 februari uit met een groot launchevenement, maar de Duitse grootmacht maakte rond de kerst al bekend dat er op 22 januari vast digitale beelden van het nieuwe kleurenpatroon gedeeld zouden worden. En die verschenen zojuist op het internet. Bekijk hieronder de nieuwe livery van Mercedes voor het Formule 1-seizoen van 2026, met George Russell en Kimi Antonelli achter het stuur.

