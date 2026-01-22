Mercedes toont nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2026
Mercedes toont nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2026
Het team van Mercedes heeft de livery onthult voor het aanstaande Formule 1-seizoen. Qua technische specificaties houdt de Duitse grootmacht de kaarten op de borst, maar het nieuwe kleurenpatroon wordt wel vast met de wereld gedeeld.
De teller staat inmiddels op vier wat betreft lanceringen de nieuwe auto's. Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls trapten het spits af met een groot evenement vanuit Detroit, vanwege de samenwerking met het Amerikaanse Ford. Haas volgde als derde team. De formatie van Esteban Ocon en Oliver Bearman deelde enkel wat digitale beelden van het nieuwe kleurenpatroon. Audi was als vierde aan de beurt. De Duitse fabrikant trok live vanuit Berlijn het doek van de nieuwe wagen.
Nieuwe livery Mercedes
Mercedes pakt op 2 februari uit met een groot launchevenement, maar de Duitse grootmacht maakte rond de kerst al bekend dat er op 22 januari vast digitale beelden van het nieuwe kleurenpatroon gedeeld zouden worden. En die verschenen zojuist op het internet. Bekijk hieronder de nieuwe livery van Mercedes voor het Formule 1-seizoen van 2026, met George Russell en Kimi Antonelli achter het stuur.
Gerelateerd
Net binnen
Social media reageert op de gloednieuwe livery van F1-team Mercedes
- 45 minuten geleden
Mercedes toont nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2026
- 1 uur geleden
Mekies onthult plan om Verstappen bij Red Bull te houden: "Max neemt een risico"
- 2 uur geleden
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Mercedes laat vandaag eerste foto's van nieuwe bolide zien
- 2 uur geleden
- 7
Mercedes kondigt grotere rol bij Formule 1-team aan voor vrouwelijke coureur
- 3 uur geleden
FIA over gevaar van berichten over 'illegale' Mercedes: "Kan leiden tot een zekere blindheid"
- Vandaag 06:57
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari