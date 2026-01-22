Honda uit zorgen bij de FIA over "onduidelijke" Formule 1-reglementen
De Formule 1 staat op het punt een technische discussie te voeren die grote invloed kan hebben op de seizoensstart van 2026. Het onderwerp? Een mogelijke maas in de wet rondom de compressieverhouding van de nieuwe V6-hybride motoren. Deze is verlaagd van 18:1 naar 16:1, maar hoe dit gemeten wordt, daarover is onenigheid.
De FIA voert momenteel alleen statische metingen uit bij omgevingstemperatuur. Concurrenten als Honda, Ferrari en Audi vrezen echter dat bijvoorbeeld Mercedes en Red Bull Ford Powertrains gebruik maken van materialen die bij bedrijfstemperatuur uitzetten. Hierdoor zou de compressieverhouding tijdens het rijden effectief stijgen naar 18:1, wat een enorm prestatievoordeel op zou kunnen leveren.
Honda's zorgen en de FIA
Die zorgen heeft ook Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation: "Het reglement is op veel punten niet volledig duidelijk en fabrikanten zoeken de grenzen op van wat is toegestaan", zo laat hij optekenen in gesprek met Motorsport.com. Honda, dat exclusief de motoren zal gaan leveren aan Aston Martin, heeft zich inmiddels bij de FIA gemeld met hun bedenkingen. Ze vrezen een "ingebakken achterstand", als de huidige interpretatie blijft bestaan, omdat ze deze technologie nog niet hebben toegepast, om zowel de betrouwbaarheid als het budget niet in gevaar te brengen.
Potentiële winst en de rol van de FIA
Simulaties wijzen uit dat een hogere compressieverhouding tijdens het rijden een winst van 10 tot 15 pk op kan leveren, wat zich zou vertalen naar een tijdwinst van 0,3 tot 0,4 seconden per ronde. Een enorm verschil in de Formule 1. Vandaag, 22 januari 2026, staat er een belangrijke vergadering op de agenda tussen de FIA en de motorfabrikanten, om deze kwestie te bespreken. Honda benadrukt nogmaals dat ze de regels volledig willen respecteren, maar dat ze in gesprek met de FIA willen om hun technische ideeën te toetsen. De beslissing ligt uiteindelijk bij de FIA, die moet bepalen of de meetprocedures aangepast moeten worden, om de eerlijkheid te waarborgen.
