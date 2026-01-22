Rob Marshall noemt het F1-seizoen van 2026 een complete reset. De hoofdontwerper van McLaren legt uit dat de auto's fundamenteel anders zullen zijn door de nieuwe technische reglementen. Tevens gaat hij in op verhalen die de ronde doen over hoe de auto's eruit komen te zien tijdens de seizoensopener in Australië vergeleken met de eerste wintertest in Spanje.

De nieuwe regels voor dit jaar zullen zorgen voor een enorme verandering. De verbrandingsmotor blijft een V6 van 1,6 liter, maar elektrisch vermogen gaat een veel grotere rol spelen. Dat gaat omhoog van 120 naar 350 kilowatt. Het chassis en de aerodynamische onderdelen gaan op de schop, want de auto's worden iets smaller en korter, en tevens mag er veel minder gebruik worden gemaakt van Venturi-tunnels om het groundeffect te verminderen. De DRS, het openklappen van de achtervleugel, is verdwenen en nu krijgen we te maken met een Override Mode van de power unit en actieve aerodynamica.

Artikel gaat verder onder video

Alles is nieuw in 2026

"In feite is alles nieuw", begon Marshall bij een persmoment van McLaren. "De hele vloerconstructie is compleet anders, de hele voorkant van de auto is compleet anders, de vleugels zijn compleet anders. De auto's zijn allemaal nieuw. De ingebouwde voorsprong die we hadden, is daardoor verdwenen, maar we hebben nog steeds dezelfde mensen en faciliteiten. Die faciliteiten zullen in een andere richting worden ingezet, maar we hopen dat onze aanpak consistent blijft en dat we vergelijkbare of dezelfde resultaten behalen."

Related image

MCL40 in Australië zal lijken op die in Barcelona

De Brit denkt dat de testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya een goede indicatie zal geven van wat we kunnen verwachten aan het begin van het seizoen. "Ik denk dat wat je ziet, waarschijnlijk zo'n beetje is wat we naar de eerste race in Melbourne zullen brengen", zei Marshall over de MCL40-bolide, die op 9 februari wordt getoond. "We moeten zo snel mogelijk de auto leren begrijpen, dat is het belangrijkste voor ons. Het is allemaal zo complex en anders vergeleken met hoe het eerst. Veel wijzigingen tussen de testdagen en Melbourne hoef je dus niet te verwachten. We gaan toch niet alles opnieuw ontwerpen nog voor we ook maar een meter hebben gereden in een race?"

McLaren wil de tijd om verder te ontwikkelen optimaal gebruiken en dus zal het sowieso niet deelnemen aan de eerste testdag in Spanje.