Het team van McLaren heeft ervoor gekozen om nog niet in actie te komen tijdens de eerste testdag van de testweek in Barcelona. De Britse formatie wil de ontwikkelingstijd voor de MCL40 maximaal benutten.

De wereld van de Formule 1 ontwaakt uit haar relatief korte winterslaap. Inmiddels hebben we al vier autopresentaties achter de rug, en vanaf aanstaande maandag staat de eerste testweek al op het programma. Vanaf 26 tot en met 30 januari is het circuit in Barcelona afgehuurd. Van deze vijf dagen mogen de teams er maximaal drie in actie komen. Deze testweek vindt plaats achter gesloten deuren. In februari worden er vervolgens twee keer drie testdagen verreden in Bahrein. Naar verluidt wordt van die eerste drie alleen steeds het laatste uur live uitgezonden, waar de tweede testweek in Bahrein volledig in beeld wordt gebracht.

McLaren laat openingsdag aan zich voorbij gaan

In Barcelona mogen de teams dus zelf kiezen welke drie van de vijf dagen ze in actie komen. McLaren heeft inmiddels bevestigd dat zij de openingsdag over zullen slaan en in plaats daarvan op de tweede of derde dag voor het eerst in actie zullen komen. De Britse formatie wil de ontwikkelingstijd voor de auto van dit jaar, de MCL40, maximaal benutten. De presentatie van de auto staat gepland voor 9 februari. In Barcelona zal het team daarom met een tijdelijke livery op het circuit verschijnen.

Red Bull Racing wel op maandag in actie

Red Bull Racing wil naar verluidt wel meteen op maandag in actie komen, al is dit - voor ieder team - afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht het op maandag bijvoorbeeld regenen, is het een logische keuze voor de teams om deze dag dan aan zich voorbij te laten gaan.

