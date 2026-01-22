McLaren laat openingsdag van testweek Barcelona aan zich voorbij gaan
McLaren laat openingsdag van testweek Barcelona aan zich voorbij gaan
Het team van McLaren heeft ervoor gekozen om nog niet in actie te komen tijdens de eerste testdag van de testweek in Barcelona. De Britse formatie wil de ontwikkelingstijd voor de MCL40 maximaal benutten.
De wereld van de Formule 1 ontwaakt uit haar relatief korte winterslaap. Inmiddels hebben we al vier autopresentaties achter de rug, en vanaf aanstaande maandag staat de eerste testweek al op het programma. Vanaf 26 tot en met 30 januari is het circuit in Barcelona afgehuurd. Van deze vijf dagen mogen de teams er maximaal drie in actie komen. Deze testweek vindt plaats achter gesloten deuren. In februari worden er vervolgens twee keer drie testdagen verreden in Bahrein. Naar verluidt wordt van die eerste drie alleen steeds het laatste uur live uitgezonden, waar de tweede testweek in Bahrein volledig in beeld wordt gebracht.
McLaren laat openingsdag aan zich voorbij gaan
In Barcelona mogen de teams dus zelf kiezen welke drie van de vijf dagen ze in actie komen. McLaren heeft inmiddels bevestigd dat zij de openingsdag over zullen slaan en in plaats daarvan op de tweede of derde dag voor het eerst in actie zullen komen. De Britse formatie wil de ontwikkelingstijd voor de auto van dit jaar, de MCL40, maximaal benutten. De presentatie van de auto staat gepland voor 9 februari. In Barcelona zal het team daarom met een tijdelijke livery op het circuit verschijnen.
Red Bull Racing wel op maandag in actie
Red Bull Racing wil naar verluidt wel meteen op maandag in actie komen, al is dit - voor ieder team - afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht het op maandag bijvoorbeeld regenen, is het een logische keuze voor de teams om deze dag dan aan zich voorbij te laten gaan.
Gerelateerd
Net binnen
Honda uit zorgen bij de FIA over "onduidelijke" Formule 1-reglementen
- 6 minuten geleden
'Williams mist mogelijk de wintertest in Barcelona door problemen met het chassis'
- 56 minuten geleden
D-day in de Formule 1 voor Mercedes: FIA bespreekt 'illegale' motor voor 2026
- 1 uur geleden
- 2
Brown blijft uithalen naar Horner: "Wie is dat?"
- 2 uur geleden
- 1
De racecarrière van de succesvolle F1-ontwerper Adrian Newey | GPFans Special
- 3 uur geleden
Verstappen rijdt in brommobiel tussen de peperdure Ferrari's door in Monaco
- Vandaag 12:50
- 4
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Newey wijst naar deadlines bij Aston Martin: "We staan onder intense druk"
- 2 januari
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari