De FIA probeert de gemoederen te bedaren rondom de 'illegale' compressieverhouding in de nieuwe Formule 1-motoren voor 2026. Er is onrust ontstaan bij Audi, Ferrari en Honda, die vrezen dat vooral Mercedes een trucje heeft gevonden om de limiet van 16:1 te omzeilen. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, suggereert echter dat de berichtgeving in de media overdreven is.

De controverse draait om de compressieverhouding van de power units voor aankomend seizoen. De nieuwe regels schrijven een maximum voor van 16:1, gemeten bij omgevingstemperatuur. Er zou het vermoeden bestaan dat Mercedes, en mogelijk ook Red Bull Powertrains met Ford, materialen gebruiken die bij omgevingstemperatuur meer uitzetten dan normaal, waardoor de compressieverhouding oploopt tot mogelijk 18:1. Het zou een prestatievoordeel kunnen opleveren tot naar verluidt 15pk, wat goed is voor minstens meerdere honderdsten van een seconde per ronde. De FIA en de motorleveranciers komen vandaag (donderdag) bij elkaar om de problemen te bespreken.

Passie en competitiviteit zorgen voor blindheid

"Natuurlijk is iedereen enorm gepassioneerd en competitief, en wanneer mensen in die gemoedstoestand verkeren, kan dat leiden tot een zekere blindheid voor andere argumenten", begon Tombazis tegenover Reuters bij de Autosport Business Exchange in Londen. "Sommige mensen presenteren hun standpunt daarom als de enige waarheid. Helaas is het nooit helemaal zo eenvoudig. Dat is waar wij [de FIA] in beeld komen om ervoor te zorgen dat we deze zaken verduidelijken."

Tombazis verwacht dat "het goed komt"

"Ik denk niet dat het zo'n groot probleem is als momenteel in de pers wordt beweerd", vervolgde de Griek. Hij zei dat de bijeenkomst "enkele technische aspecten van het onderwerp" zou bespreken en geen confrontatie was om tot een oplossing te komen. Op de vraag of hij dacht dat de kwestie voor de seizoensopener in Australië zou worden opgelost, beaamde hij dat. "Ik denk dat het goed komt", aldus Tombazis. "Het is onze hoogste prioriteit om ervoor te zorgen dat er geen controversiële dingen ontstaan, want we willen racen. We willen niet na de eerste race in de rechtbank belanden voor hoorzittingen."

