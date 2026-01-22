close global

Pin wins in F1 Academy in Jeddah

Mercedes kondigt grotere rol bij Formule 1-team aan voor vrouwelijke coureur

Mercedes kondigt grotere rol bij Formule 1-team aan voor vrouwelijke coureur

Vincent Bruins
Pin wins in F1 Academy in Jeddah

Een vrouwelijke coureur heeft bij het Formule 1-team van Mercedes een promotie gekregen. Doriane Pin is namelijk benoemd tot de officiële ontwikkelingscoureur van de Zilverpijlen. De Franse dame kijkt uit naar het seizoen van 2026.

Pin werd kampioen in het Franse kartkampioenschap, voordat ze in de autosport terechtkwam. Ze kreeg ondersteuning van de Iron Dames, het vrouwelijke GT-team van Iron Lynx. Ze werd kampioen in de hoogste klasse van de Ferrari Challenge door negen van de veertien races op haar naam te schrijven. Tevens wist ze een wedstrijd te winnen in de European Le Mans Series, en was ze een klassewinnaar in de 24-uursrace op Spa-Francorchamps. Pin was ook nog eens succesvol in het FIA World Endurance Championship, met een podium en een pole position in de LMP2-klasse.

Fantastische stap in de autosportcarrière van Pin

De afgelopen twee jaar nam de 22-jarige uit Ivry-sur-Seine deel aan de F1 Academy en verschillende Formule Regional-races. Ze werd tweede in haar debuutseizoen van de F1 Academy, de Formule 4-klasse voor vrouwelijke coureurs die op het voorprogramma van verschillende Grand Prix-weekenden staat. En in 2025 pakte ze de titel met vier zeges in veertien races. Pin tekende twee jaar geleden een contract bij Mercedes om deel uit te maken van het juniorteam, maar nu wordt ze ontwikkelingscoureur van het F1-team.

Related image
Related image

"Ik ben erg trots en dankbaar dat ik de rol van ontwikkelingscoureur bij het Mercedes-AMG Petronas F1 Team mag vervullen", vertelde ze. "Mijn twee jaar in het juniorprogramma hebben me geholpen om te groeien als coureur en dit is een fantastische volgende stap in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om te blijven samenwerken met iedereen in Brackley en Brixworth en om verder te werken aan toekomstige kansen, zowel op als naast de baan."

