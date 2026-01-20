Het Mercedes-AMG Petronas F1 Team heeft op 20 januari 2026 aan onder andere GPFans laten weten dat John Owen, de Director of Car Design, het team later dit jaar zal gaan verlaten. Owen is sinds 2007 in dienst van het team in Brackley en heeft een belangrijke rol gespeeld in het binnenhalen van negen constructeurstitels.

De 52-jarige Owen heeft besloten een pauze te nemen van de Formule 1. Hij blijft tot halverwege het seizoen van 2026 aan boord om een soepele overdracht naar zijn opvolger te waarborgen, waarna hij aan een periode van 'gardening leave' (verplicht betaald verlof) begint. Wat zijn volgende stap zal worden, is momenteel niet bekend.

John Owen's bijdrage aan Mercedes' succes

John Owen begon zijn carrière bij het team in 2007, destijds nog onder de naam Honda Racing. Hij bleef aan boord tijdens de transformatie naar Brawn GP, waar hij als Principal Aerodynamicist een rol speelde in het binnenhalen van de constructeurstitel van 2009, en vervolgens bij Mercedes-AMG F1. Hij werd sinds de herlancering als fabrieksteam in 2010 gepromoveerd tot Chief Designer, en in 2023 tot Director of Car Design. Owen heeft aan in totaal 17 auto's voor het team gewerkt, waarvan de W17 voor het seizoen van 2026 zijn laatste project is.

Onder zijn leiding won het team tussen 2014 en 2021 maar liefst acht keer achtereenvolgend het constructeurskampioenschap. In de seizoenen van 2022 tot en met 2025 wist Mercedes geen nieuwe titels meer aan het palmares toe te voegen, waarbij McLaren in 2025 met de constructeurstitel aan de haal ging.

Opvolging binnen het designteam

De rol van John Owen wordt intern ingevuld door Giacomo Tortora, de huidige Engineering Director. Tortora wordt gepromoveerd tot de nieuwe Director of Car Design en zal rapporteren aan Deputy Technical Director Simone Resta. De renders van de W17, de laatste auto waar Owen verantwoordelijk voor was, worden op donderdag 22 januari 2026 verwacht. De officiële teampresentatie vindt op maandag 2 februari 2026 plaats. Ook coureurs George Russell en Kimi Antonelli zullen hierbij aanwezig zijn.

Belangrijke feiten over John Owen's carrière bij Mercedes Aspect Details Start bij het team 2007 (als Honda Racing) Belangrijke rollen Principal Aerodynamicist (Brawn GP), Chief Designer (vanaf 2010), Director of Car Design (vanaf 2023) Constructeurstitels 9 (1 met Brawn GP, 8 met Mercedes) Dominante periode 2014-2021 (8 opeenvolgende constructeurstitels) Laatste project W17 (voor het seizoen 2026) Opvolger Giacomo Tortora (nieuwe Director of Car Design)

