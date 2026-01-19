close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Ocon geeft eindelijk fouten toe in rivaliteit met Pérez: "Had niet mogen gebeuren"

Ocon geeft eindelijk fouten toe in rivaliteit met Pérez: "Had niet mogen gebeuren"

Vincent Bruins
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Esteban Ocon heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt tijdens zijn periode bij Force India, waar er een intense rivaliteit heerste met teamgenoot Sergio Pérez. De Fransman blikte onlangs terug op de crashes die hun samenwerking in 2017 en 2018 kenmerkten.

Ocon, die toendertijd een jonge Mercedes-protegé was, stond onder enorme druk om zich te bewijzen tegenover de ervaren Pérez, maar hij geeft nu toe dat zijn onervarenheid en de drang om te presteren leidde tot 'onstuimigheid' en kostbare fouten. "Er waren momenten dat ik fouten maakte... momenten die niet hadden mogen gebeuren en het team punten hebben gekost", begon Ocon in Off The Grid-video van Formula1.com. "Ik was erg jong. Ik was onervaren. Ik wilde hard pushen en laten zien wat ik kon."

Botsingen en teamorders

De rivaliteit tussen Ocon en Pérez bij Force India leidde tot meerdere incidenten. In 2017 was er onder andere het contact in Azerbeidzjan waarbij Pérez uit zou vallen en Ocon een lekke band opliep. Tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps kwamen ze elkaar niet één, maar twee keer tegen. Opnieuw was het 'Checo' die de finish niet zou bereiken. Na de crash in de eerste ronde van Singapore in 2018, waarbij Ocon door Pérez in de muur werd gedrukt, voerde Force India strikte teamorders in om verdere onderlinge ongelukken te voorkomen. Ocon noemde de acties van de Mexicaan toen "levensgevaarlijk".

Met de kennis van nu kijkt Ocon er echter anders op terug. "Ik heb fouten gemaakt in mijn carrière die ik niet had moeten maken, maar dat is de manier waarop je leert. Het gaat erom hoe je die fouten overwint", zei hij.

Related image
Related image

Impact op het team

De incidenten kostten Force India een hoop punten. Het team werd ondanks de interne strijd toch nog vierde in het constructeurskampioenschap van 2017 met 187 punten. Maar Azerbeidzjan en België waren gemiste kansen voor het team wat later Racing Point en Aston Martin werd, want er had een podium in kunnen zitten. In 2018, een jaar waarin het team door financiële problemen en een overname door een consortium van Lawrence Stroll elk punt hard nodig had, zorgden de spanning tussen de Fransman en de Mexicaan voor extra druk. De crash in Singapore leidde uiteindelijk tot het feit dat ze achter McLaren eindigden bij de constructeurs, waar de eindstand bepaalt hoeveel prijzengeld een team krijgt.

Hoe kijk jij terug op intense rivaliteit tussen teamgenoten in de Formule 1?

10 stemmen

Gerelateerd

Formule 1 Sergio Pérez Esteban Ocon Force India Racing Point
Imola ondergaat enorme verbouwing en bereidt zich voor op mogelijke F1-terugkeer
Emilia-Romagna

Imola ondergaat enorme verbouwing en bereidt zich voor op mogelijke F1-terugkeer

  • 1 uur geleden
'Alpine tweede van elf F1-teams om minimumgewicht te bereiken voor 2026'
Minimumgewicht

'Alpine tweede van elf F1-teams om minimumgewicht te bereiken voor 2026'

  • 2 uur geleden

Net binnen

De bijzondere geschiedenis van de safety car in de Formule 1 | GPFans Special
Safety car

De bijzondere geschiedenis van de safety car in de Formule 1 | GPFans Special

  • 14 minuten geleden
  • 3
 Imola ondergaat enorme verbouwing en bereidt zich voor op mogelijke F1-terugkeer
Emilia-Romagna

Imola ondergaat enorme verbouwing en bereidt zich voor op mogelijke F1-terugkeer

  • 1 uur geleden
Ocon geeft eindelijk fouten toe in rivaliteit met Pérez:
Force India

Ocon geeft eindelijk fouten toe in rivaliteit met Pérez: "Had niet mogen gebeuren"

  • 1 uur geleden
'Alpine tweede van elf F1-teams om minimumgewicht te bereiken voor 2026'
Minimumgewicht

'Alpine tweede van elf F1-teams om minimumgewicht te bereiken voor 2026'

  • 2 uur geleden
Verstappen overtuigde Ricciardo
Nieuw startnummer

Verstappen overtuigde Ricciardo "met een paar drankjes" om startnummer 3 te overhandigen

  • 3 uur geleden
  • 2
 Ferrari hint op aangepaste livery met onthulling van overalls Leclerc en Hamilton | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Ferrari hint op aangepaste livery met onthulling van overalls Leclerc en Hamilton | F1 Shorts

  • Vandaag 16:24
  • 44
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
75.000+ views

'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'

  • 31 december

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x