Esteban Ocon heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt tijdens zijn periode bij Force India, waar er een intense rivaliteit heerste met teamgenoot Sergio Pérez. De Fransman blikte onlangs terug op de crashes die hun samenwerking in 2017 en 2018 kenmerkten.

Ocon, die toendertijd een jonge Mercedes-protegé was, stond onder enorme druk om zich te bewijzen tegenover de ervaren Pérez, maar hij geeft nu toe dat zijn onervarenheid en de drang om te presteren leidde tot 'onstuimigheid' en kostbare fouten. "Er waren momenten dat ik fouten maakte... momenten die niet hadden mogen gebeuren en het team punten hebben gekost", begon Ocon in Off The Grid-video van Formula1.com. "Ik was erg jong. Ik was onervaren. Ik wilde hard pushen en laten zien wat ik kon."

Artikel gaat verder onder video

Botsingen en teamorders

De rivaliteit tussen Ocon en Pérez bij Force India leidde tot meerdere incidenten. In 2017 was er onder andere het contact in Azerbeidzjan waarbij Pérez uit zou vallen en Ocon een lekke band opliep. Tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps kwamen ze elkaar niet één, maar twee keer tegen. Opnieuw was het 'Checo' die de finish niet zou bereiken. Na de crash in de eerste ronde van Singapore in 2018, waarbij Ocon door Pérez in de muur werd gedrukt, voerde Force India strikte teamorders in om verdere onderlinge ongelukken te voorkomen. Ocon noemde de acties van de Mexicaan toen "levensgevaarlijk".

Met de kennis van nu kijkt Ocon er echter anders op terug. "Ik heb fouten gemaakt in mijn carrière die ik niet had moeten maken, maar dat is de manier waarop je leert. Het gaat erom hoe je die fouten overwint", zei hij.

Related image

Impact op het team

De incidenten kostten Force India een hoop punten. Het team werd ondanks de interne strijd toch nog vierde in het constructeurskampioenschap van 2017 met 187 punten. Maar Azerbeidzjan en België waren gemiste kansen voor het team wat later Racing Point en Aston Martin werd, want er had een podium in kunnen zitten. In 2018, een jaar waarin het team door financiële problemen en een overname door een consortium van Lawrence Stroll elk punt hard nodig had, zorgden de spanning tussen de Fransman en de Mexicaan voor extra druk. De crash in Singapore leidde uiteindelijk tot het feit dat ze achter McLaren eindigden bij de constructeurs, waar de eindstand bepaalt hoeveel prijzengeld een team krijgt.