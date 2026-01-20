Vorige week zagen we Max Verstappen voor de tweede keer achter het stuur van zijn Mercedes-AMG GT3 Evo. De Red Bull F1-coureur was echter niet de enige die in actie kwam op het Autódromo Internacional do Algarve. Een Bahreinse koninklijke zagen we namelijk ook in de AMG stappen, en dit is waarom.

Verstappen.com Racing, of gewoon Verstappen Racing zoals we het vanaf 2026 zullen kennen, debuteerde vorig jaar als eigen GT3-team. Er werd een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo ingezet in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, het meest competitieve GT3-kampioenschap van de wereld. Harry King en twee protegés van Max, Chris Lulham en Thierry Vermeulen, reden vanwege hun door de FIA bepaalde niveau in de Gold Cup, één klasse onder de Pro-klasse. Ze verdienden de Gold Cup-titel door elke race op het podium te eindigen en de CrowdStrike 24 Hours of Spa te winnen.

Verstappen Racing wordt gerund door een ander team

Ook al is Verstappen Racing officieel een eigen renstal, het wordt door een ander team gerund. Verstappen Racing heeft namelijk geen eigen team van engineers en monteurs. De Aston Martin werd vorig jaar gerund door 2 Seas Motorsport. Dit soort deals kom je vaak tegen in de GT3-racerij. Zo nam zonnepanelenmagnaat Kenny Habul over de hele wereld deel aan GT3-races met zijn eigen SunEnergy1 Racing, maar wie zijn Mercedes-AMG runde, hing van de race en de locatie af.

Verstappen Racing stapt voor 2026 over van de Aston Martin naar de Mercedes-AMG, een auto die 2 Seas Motorsport veel beter kent. Naast de Endurance Cup-races met Jules Gounon, Dani Juncadella en Lulham, breidt het team zich uit naar de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS met de twee laatstgenoemden als coureurs.

© Gedlich Racing | Al Khalifa in de Verstappen-Mercedes

Wat is 2 Seas Motorsport?

Waarom er Bahreinse royalty achter het stuur zat van de Verstappen-Mercedes, komt door 2 Seas Motorsport. Het in de Britse Towchester gevestigde formatie kende voor de samenwerking met Verstappen al succes in de GT World Challenge en heeft kampioenschappen gewonnen in het British GT. Maar 2 Seas Motorsport is niet alleen Brits, maar ook half Bahreins. Isa Al Khalifa, wiens volledige naam Sjeik Isa bin Abdullah bin Hamad Al Khalifa is, is deels eigenaar van 2 Seas Motorsport. Daarnaast is hij in lijn voor de troon in Bahrein.

Al Khalifa kan zelf ook een potje sturen. Hij won races met een McLaren, voordat hij deelnam aan de 24-uursrace op Spa-Francorchamps. Tevens is hij een tweevoudig winnaar van de Gulf 12 Hours in 2021 en 2022. Toen Verstappen zijn eigen auto testte in Portimão vorige week, kwam Al Khalifa ook aan de beurt op het Portugese circuit.

