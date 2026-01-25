Mika Häkkinen heeft zijn frustratie geuit over het feit dat Ferrari in 1998 en 1999 ongelimiteerd kon testen in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen legt uit hoe het hem destijds echt woedend maakte dat Ferrari en zijn rivaal Michael Schumacher beschikking hadden tot een eigen circuit, Fiorano.

Häkkinen, die de wereldtitel in 1998 en 1999 won, denkt dat Ferrari een enorm voordeel had dankzij hun eigen testfaciliteiten. "Ferrari had een testcircuit waar ze konden rijden wanneer ze maar wilden", vertelde Fin bij de High Performance-podcast. Dat stond in schril contrast met de situatie bij McLaren, waar hij destijds voor uitkwam. McLaren was aangewezen op circuits zoals Silverstone, waar de testtijden streng beperkt waren. "Wij konden pas om tien uur beginnen, om twaalf uur was er lunchpauze en om vijf uur ging het circuit dicht", aldus Häkkinen. Vaak werd er dan ook nog eens in de regen getest, terwijl Ferrari kon profiteren van het zonnige weer in Italië.

Het voordeel van Fiorano

Op het circuit van Fiorano kon Ferrari bijna onbeperkt testen. Häkkinen beschrijft hoe Ferrari vanaf acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds door kon. Als Michael Schumacher of diens teamgenoot moe was, dan werd er meteen een testcoureur ingezet om het programma voort te zetten. Het zorgde ervoor dat de auto, inclusief onder andere de software en versnellingsbakken, constant ontwikkeld kon worden. "Ze waren constant in staat om dat te doen", concludeerde hij.

Beperkingen op Silverstone

Bij McLaren was het heel anders. Naast de strikte tijdschema's op Silverstone, hadden ze ook nog eens te maken met logistieke nadelen. De auto's moesten na een Grand Prix terug naar de fabriek, voorbereid worden en vervolgens naar een gehuurd circuit getransporteerd worden. Daardoor konden ze vaak pas dagen later beginnen met het analyseren van problemen op de baan. Häkkinen geeft aan dat hij en zijn teamgenoot David Coulthard toen bijna al het testwerk zelf moesten doen en dat zorgde voor een enorme fysieke en mentale uitputting.

Sportiviteit ondanks frustratie

Ondanks dat hij gefrustreerd was over de ongelijke strijd, kon Häkkinen wel de sportiviteit van Schumacher waarderen. Na de titelstrijd van 1998, waarbij de Duitser de titel verloor na een klapband op Suzuka, kwam hij persoonlijk langs in de motorhome van Häkkinen om hem te feliciteren. "Hij is zo'n vechter. Ik wist dat hij niet naar huis zou gaan om een paar maanden te relaxen", vervolgde de Fin. Schumacher ging meteen terug naar de fabriek om de auto voor het volgende seizoen te verbeteren. Häkkinen moet toegeven dat Ferrari, ondanks dat het niet eerlijk was dat ze zo veel konden testen, gewoon "hun huiswerk beter deed" en hun middelen optimaal benutte om terug te komen aan de top.

