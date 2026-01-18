Valtteri Bottas maakt zich op voor een nieuw Formule 1-avontuur bij het kersverse Cadillac-team in 2026. Na een jaar afwezigheid te zijn geweest, kijkt de Fin met veel enthousiasme uit naar het komende seizoen, dat bol staat van de veranderingen. "Ik ben erg enthousiast", zo zegt de tienvoudig Grand Prix-winnaar.

"Het is een enorme verandering: nieuwe regels, nieuwe power units, maar vooral ook een compleet nieuw team. Ik heb met bijna niemand in het team eerder samengewerkt, zelfs de terminologie, de woorden die ze gebruiken zijn anders. Er is enorm veel om aan te wennen." De overstap naar Cadillac betekent voor Bottas een duik in het diepe, want het team is nieuw in de Formule 1. Toch zal hij niet direct met de vuist op tafel slaan. "Je moet op sommige vlakken flexibel zijn en zorgen dat beslissingen echt als team worden genomen", zo legt hij uit.

Cadillac wil Red Bull- en Mercedes-info van Pérez en Bottas

Cadillac heeft dan ook niet voor niets twee ervaren coureurs aangetrokken, met Sergio Pérez als teamgenoot van Bottas. Cadillac wil dat Bottas en Pérez hun informatie en ervaring uit hun periode bij respectievelijk Red Bull Racing en Mercedes met hen delen. "Ze hebben die feedback nodig van wat wij hebben meegemaakt bij eerdere teams, vooral bij teams die succesvol waren. De lijst met dingen om aan te wennen is lang", aldus de Fin.

Nieuwe generatie F1-auto's wordt grootste verandering

Ook de nieuwe generatie Formule 1-auto's zal een flinke aanpassing zijn. Bottas heeft in de simulator al gemerkt dat de auto's kleiner en lichter zijn dan voorheen. "Voor mij was 2014, toen we naar hybride motoren gingen, een grote schok. In 2017 werden de auto’s weer groter, compleet anders om te rijden. Maar deze verandering wordt waarschijnlijk de grootste, gebaseerd op het simulatorwerk. Minder downforce, kleinere banden, meer glijden, maar veel meer koppel uit de bochten."

Wintertests geven eerste indicatie van krachtsverhoudingen

Toch blijft het lastig om, ook al heeft hij jarenlange ervaring en heeft hij veel uren in de simulator gemaakt, exact in te schatten hoe de auto's aan gaan voelen op de baan. "Bij de eerste shakedown, hopelijk vóór de eerste test, hebben we geen referentie", zo zegt Bottas. "Het kan verschrikkelijk aanvoelen of juist oké, maar je weet niet hoe een en ander zich verhoudt tot anderen. Alles is speculatie, ruwe cijfers. De verschillen tussen power units kunnen groter zijn dan ooit." Pas tijdens de wintertests zal er een eerste indicatie komen van de onderlinge krachtsverhoudingen, al is dat nog niet altijd de definitieve auto waarmee teams het seizoen beginnen. De taak van de coureur is simpel: een checklist afwerken en stap voor stap de auto sneller maken.

Elke reglementswijziging vraagt om andere rijstijl

Bottas benadrukt dat elke reglementswijziging een andere rijstijl vereist. "Auto’s zijn nooit hetzelfde", zo legt hij uit. "Dat komt deels door het werk van de engineers, die via data dingen zien die jij in de auto niet voelt, en andersom. Data laat gevoel niet zien, zeker als je zelf tijdens het rijden de balans aanpast. In het begin vertrouw je vooral op je gevoel en tijdens de eerste tests probeer je verschillende rijstijlen: per bocht agressiever, vloeiender, meer op de voorkant leunen, anders trailbraken. Je moet alles proberen."

