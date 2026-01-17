In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere een bizarre tirade van voormalig Red Bull-talent Dan Ticktum. Op social media is hij volledig uit zijn plaat gegaan over 'k*ntlikkers en losers'. Verder heeft Zak Brown op cynische wijze Max Verstappen bedankt voor het afgelopen seizoen, zijn de titelkansen van de Nederlander volgend jaar gestegen volgens Damon Hill, heeft Isack Hadjar zijn bewondering uitgesproken over Lewis Hamilton en vertelt Johnny Herbert erg onder de indruk te zijn van Laurent Mekies als teambaas van Red Bull Racing. Dit alles lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Dan Ticktum haalt uit naar 'k*ntlikkers' en 'losers' op sociale media

Formula E-coureur Dan Ticktum heeft op sociale media hard uitgehaald naar zowel publicatie Autosport als naar zijn rivalen. Dit naar aanleiding van het verwijderen van een commentaar dat Ticktum zelf achterliet op sociale media. Hij beschuldigt de publicatie ervan zijn woorden te verdraaien en uit de context te halen, om zo een bepaald narratief te creëren. Ticktum gaat vervolgens zijn rivalen te lijf en noemt ze "kontlikkers" die de publicatie naar de mond praten, om zo goede berichtgeving te krijgen. Ook uit hij zijn frustratie over critici die hij "losers" noemt, en die blijven verwijzen naar zijn schorsing van bijna tien jaar geleden. Meer lezen over de tirade van Ticktum? Klik hier.

Related image

Brown blikt terug op 2025: "Verstappen heeft ons sterker gemaakt"

Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, kijkt met een goed gevoel terug op het Formule 1-seizoen van 2025. In een open brief noemt hij het een "historisch jaar", waarin McLaren zowel het constructeurskampioenschap als het rijderskampioenschap wist te winnen. Het was voor het team de eerste keer sinds 1998 dat het beide titels in de wacht sleepte. Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, kijkt met een goed gevoel terug op het Formule 1-seizoen van 2025. In een open brief noemt hij het een "historisch jaar", waarin McLaren zowel het constructeurskampioenschap als het rijderskampioenschap wist te winnen. Het was voor het team de eerste keer sinds 1998 dat het beide titels in de wacht sleepte. Daarnaast bedankt hij Max Verstappen op enigszins cynische wijze, omdat "Max ons sterker heeft gemaakt." Meer lezen over de open brief van Zak Brown? Klik hier.

Related image

Hadjar emotioneel na steun van 'de beste aller tijden' Hamilton: "Hij heeft het totale pakket"

Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing in het Formule 1-seizoen van 2026, heeft zijn diepe bewondering voor Lewis Hamilton uitgesproken. Ondanks dat hij het nu direct tegen de zevenvoudig wereldkampioen op zal nemen, blijft Hamilton voor Hadjar de absolute maatstaf. In de Talking Bulls-podcast vertelt Hadjar dat hij Hamilton de 'beste aller tijden' noemt vanwege zijn 'totale pakket'. Waar hij Ayrton Senna de 'snelste' coureur ooit noemt, prijst hij Hamilton vanwege zijn ongeëvenaarde consistentie en veelzijdigheid in alle facetten van de sport. De bewondering is niet nieuw. Hadjar vertelt al fan van Hamilton te zijn sinds zijn derde. Meer lezen over de lovende woorden van de Red Bull Racing-coureur? Klik hier.

Related image

Herbert vol lof over Mekies bij Red Bull: "Verstappen wordt daar nu meer bij betrokken"

Johnny Herbert is onder de indruk van de veranderingen die Laurent Mekies teweeg heeft gebracht sinds zijn aanstelling als teambaas bij Red Bull Racing. Zo zou hij onder andere Max Verstappen meer betrekken in de besluitvorming. "Ik ben een groot fan van Laurent Mekies", vertelt Johnny Herbert in de podcast Stay On Track. "Hij heeft zich ontzettend goed aangepast. Op het moment dat hij binnenkwam, stond het team er eigenlijk al heel goed voor. Sterker nog, het werd steeds beter en beter. En Max leek, wat ik ervan begrepen heb, steeds meer betrokken te zijn bij de besluitvorming over de richting die het team op moest gaan", aldus de voormalig FIA-steward. Meer lezen over de woorden van Herbert over Mekies? Klik hier.

Related image

Hill over titelkansen Verstappen in 2026: "Anders had Max wel voor meer rumoer gezorgd"

Damon Hill vraagt zich hardop af of Red Bull Racing aankomend Formule 1-seizoen nog altijd in huis heeft wat ervoor nodig is om races te winnen en baseert zijn antwoord op de vraag op de houding van Max Verstappen. "De grote vraag zal zijn of Max kan winnen", stelt Damon Hill in de podcast Stay on Track. "Is Red Bull Racing er klaar voor? Zijn ze in staat om te winnen, of zijn ze kaalgeplukt door het vertrek van zoveel sleutelfiguren in de afgelopen achttien maanden? Het team is veel belangrijke mensen kwijtgeraakt, maar de machine is wel blijven draaien. Ze wisten tot het eind een strijd te leveren. Iets maakt Red Bull dus nog altijd tot een zeer effectieve strijdmacht. Mijn gevoel zegt dat Red Bull nog steeds heeft wat ervoor nodig is. En ik denk dat Max voor veel meer rumoer had gezorgd, als dat niet zo was geweest. Dan zou hij ontevreden zijn." Meer lezen over de voorspellingen van Damon Hill over de titelkansen van Verstappen? Klik hier.

Gerelateerd