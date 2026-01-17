Damon Hill vraagt zich hardop af of Red Bull Racing aankomend Formule 1-seizoen nog altijd in huis heeft wat ervoor nodig is om races te winnen en baseert zijn antwoord op de vraag op de houding van Max Verstappen.

Red Bull Racing kende in 2025 een turbulent jaar in de Formule 1. In eerste instantie werd de neerwaartse spiraal van eind 2024 doorgezet, waardoor Max Verstappen in het kampioenschap al snel op achterstand werd gezet door het duo van McLaren. Na de Grand Prix van Zandvoort was het gat naar Oscar Piastri maar liefst 104 punten. Maar na het ontslag van Christian Horner en de aanstelling van Laurent Mekies als nieuwe teambaas, wist de Oostenrijkse grootmacht een zeer indrukwekkende ommekeer teweeg te brengen.

Inhaalrace Verstappen en Red Bull Racing

Na Zandvoort wist Verstappen meer races dan wie dan ook te winnen en stond hij ieder raceweekend op het podium. Uiteindelijk liep de Nederlander zijn vijfde wereldkampioenschap op slechts twee punten mis ten opzichte van Lando Norris, maar de grootsheid van de inhaalrace van zowel Verstappen als Red Bull Racing wordt door niemand betwist. De vraag is nu echter of Red Bull Racing aankomend seizoen, met voor het eerst een krachtbron van eigen makelij achter in de auto, ook competitief weet te zijn.

Verstappen oogt niet ontevreden volgens Hill

"De grote vraag zal zijn of Max kan winnen", stelt Damon Hill in de podcast Stay on Track. "Is Red Bull Racing er klaar voor? Zijn ze in staat om te winnen, of zijn ze kaalgeplukt door het vertrek van zoveel sleutelfiguren in de afgelopen achttien maanden? Het team is veel belangrijke mensen kwijtgeraakt, maar de machine is wel blijven draaien. Ze wisten tot het eind een strijd te leveren. Iets maakt Red Bull dus nog altijd tot een zeer effectieve strijdmacht. Mijn gevoel zegt dat Red Bull nog steeds heeft wat ervoor nodig is. En ik denk dat Max voor veel meer rumoer had gezorgd, als dat niet zo was geweest. Dan zou hij ontevreden zijn."

