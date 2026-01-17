Zak Brown, de CEO van McLaren Racing, kijkt met een goed gevoel terug op het Formule 1-seizoen van 2025. In een open brief noemt hij het een "historisch jaar", waarin McLaren zowel het constructeurskampioenschap als het rijderskampioenschap wist te winnen. Het was voor het team de eerste keer sinds 1998, dat het beide titels in de wacht sleepte.

De Amerikaan roemt de rol van zijn coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, die volgens hem essentieel waren voor dit succes. Brown benadrukt dat het winnen van een constructeurstitel onmogelijk is zonder "twee geweldige coureurs". Hij prees hun vermogen om hard maar fair tegen elkaar te racen onder de zogenaamde 'papaya rules', wat McLaren hielp om hun dominantie te behouden. Daarnaast bedankt hij Max Verstappen op enigszins cynische wijze, omdat "Max ons sterker heeft gemaakt." Lando Norris werd de nieuwe wereldkampioen door Max Verstappen met slechts twee punten verschil te verslaan in de seizoensfinale in Abu Dhabi. Brown noemde de performance van Norris "ongelooflijk", en wees erop hoe hij is gegroeid tot een leider die onder immense druk koel bleef.

Unicorn combo

Ook Oscar Piastri kreeg lof. Alhoewel hij als derde eindigde in het kampioenschap, prees Brown zijn veerkracht. Piastri stond 15 van de 24 ronden bovenaan in het klassement, wat volgens Brown aantoont dat hij een "toekomstig wereldkampioen" is die Norris het hele seizoen tot het uiterste heeft gedreven. Ondanks incidenten zoals een botsing in Singapore, prees Brown de volwassenheid van beide rijders, en noemde ze een "unicorn combo": de twee snelste coureurs ter wereld, die ook buiten de baan geweldig samenwerken zonder drama.

Diep in de voorbereidingen

Vooruitkijkend naar 2026, benadrukt Brown dat het nieuwe reglement een "grote opschudding" betekent, door nieuwe regels voor zowel de krachtbronnen als het chassis. Hij bevestigt dat McLaren ook in 2026 vast zal houden aan het beleid om beide coureurs gelijke kansen te geven, omdat dit volgens hem de beste resultaten voor het team oplevert. Hij waarschuwt de concurrentie dat McLaren diep in de voorbereidingen zit om hun voorsprong te behouden, met de focus op het balanceren van de middelen tussen de huidige performance en het ontwerpen van de nieuwe 2026-auto, die op 9 februari in Bahrein officieel gepresenteerd zal worden.

