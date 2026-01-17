Formula E-coureur Dan Ticktum heeft op sociale media hard uitgehaald naar zowel publicatie Autosport als naar zijn rivalen. Dit naar aanleiding van het verwijderen van een commentaar dat Ticktum zelf achterliet op sociale media. Hij beschuldigt de publicatie ervan zijn woorden te verdraaien en uit de context te halen, om zo een bepaald narratief te creëren.

Ticktum gaat vervolgens zijn rivalen te lijf, en noemt ze "kontlikkers" die de publicatie naar de mond praten, om zo goede berichtgeving te krijgen. Ook uit hij zijn frustratie over critici die hij "losers" noemt, en die blijven verwijzen naar zijn schorsing uit 2015 voor het opzettelijk inrijden op een concurrent. Ticktum ging destijds tien auto’s voorbij onder een safety car, om vervolgens zijn rivaal Ricky Collard te rammen. Het heeft hem een jaar aan de kant gekost, en bijna een test bij Red Bull.

Ticktum haalt uit naar publicatie en collega's

"Ik denk niet dat die citaten directe citaten waren; ze waren zeker verknipt om in een door hen gewenst narratief te passen. En ze waren duidelijk enorm uit de context gehaald", schrijft Ticktum in een bericht op sociale media. "Ik ben een van de weinigen die de ballen heeft om de waarheid te spreken, terwijl de rest van de paddock het achterwerk van Autosport wil liken om goede publiciteit te krijgen."

Ticktum dreigt met crash

De Formula E-coureur, die in zijn carrière al eens controversiële uitspraken deed zoals het noemen van Yuki Tsunoda "een dom klein mannetje" en het dreigen met een crash tegen Louis Deletraz in de Formule 2, is bezig aan zijn zesde seizoen in de Formule E. De recente uitbarstingen van Ticktum komen op een moment dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem de strijd tegen online misbruik in de sport juist hoog op de agenda heeft staan, met het initiatief "United Against Online Abuse".

