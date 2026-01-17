Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing in het Formule 1-seizoen van 2026, heeft zijn diepe bewondering voor Lewis Hamilton uitgesproken. Ondanks dat hij het nu direct tegen de zevenvoudig wereldkampioen op zal nemen, blijft Hamilton voor Hadjar de absolute maatstaf.

In de Talking Bulls-podcast vertelt Hadjar dat hij Hamilton de 'beste aller tijden' noemt vanwege zijn 'totale pakket'. Waar hij Ayrton Senna de 'snelste' coureur ooit noemt, prijst hij Hamilton vanwege zijn ongeëvenaarde consistentie en veelzijdigheid in alle facetten van de sport. De bewondering is niet nieuw. Hadjar vertelt al fan van Hamilton te zijn sinds zijn derde.

Respect voor sportiviteit en directe duels

Een ander belangrijk aspect dat Hadjar aan Hamilton toeschrijft, is zijn sportiviteit op de baan. Zo bewondert hij het van Hamilton dat hij nooit een titel heeft gewonnen door 'vals of dirty te racen'. De jonge Red Bull Racing-coureur vertelde ook dat het 'ziek' en surrealistisch was om in zijn rookiejaar van 2025 daadwerkelijk tegen zijn idool te racen. Zo was het voor hem al een hoogtepunt om Hamilton uit te remmen, de man tegen wie hij vroeger in videogames reed.

Emotionele band en persoonlijke steun

De band tussen Hadjar en Hamilton gaat echter verder dan alleen de baan. Zo vertelt Hadjar emotioneel te zijn geweest toen Hamilton hem op Instagram prees met het woord 'legend'. Dat persoonlijke contact, en de steun die Hamilton hem bood na moeilijke momenten in zijn eerste seizoen, betekenen voor Hadjar meer dan punten. Hamilton heeft zich ook publiekelijk zorgen gemaakt over de enorme druk die bij Red Bull komt kijken, maar moedigt Hadjar tegelijkertijd aan om veerkracht te tonen.

Strategische nuchterheid voor 2026

Ondanks zijn bewondering voor het succes van Hamilton, hanteert Hadjar een realistische strategie voor het komende seizoen. Zo heeft hij laten weten mentaal voorbereid te zijn op een 'frustrerende' start, waarin hij mogelijk langzamer is dan teammaat Max Verstappen. Dit nuchtere perspectief wordt gevoed door het advies van Hamilton over hoe te navigeren door de Red Bull-omgeving. Hadjar ziet het rijden naast Verstappen als een enorm privilege en kans om te leren van de man die volgens hem 'altijd levert'.

