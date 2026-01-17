Johnny Herbert is onder de indruk van de veranderingen die Laurent Mekies teweeg heeft gebracht sinds zijn aanstelling als teambaas bij Red Bull Racing. Zo zou hij onder andere Max Verstappen meer betrekken in de besluitvorming.

Red Bull Racing kende een turbulent seizoen in 2025. De Oostenrijkse grootmacht zette de neerwaartse spiraal van eind 2024 door in de openingsfase, waardoor het jaar een slechte start kende. Max Verstappen stond al snel op een aanzienlijke achterstand ten opzichte van het duo van McLaren, terwijl er intern hommeles was en er links en rechts kopstukken vertrokken. In Zandvoort was de achterstand van Verstappen op Oscar Piastri maar liefst 104 punten.

Ommekeer Red Bull Racing

Halverwege het seizoen besloot de Red Bull-top hard in te grijpen. Christian Horner werd op staande voet ontslagen als teambaas, waarna Laurent Mekies vanuit Racing Bull werd gepromoveerd als zijn opvolger. Sindsdien heeft de Oostenrijkse grootmacht een indrukwekkende ommekeer teweeggebracht. Verstappen was een grote factor in de tweede seizoenshelft en liep zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap uiteindelijk slechts op twee punten mis.

Onder de indruk van Mekies

"Ik ben een groot fan van Laurent Mekies", vertelt Johnny Herbert in de podcast Stay On Track. "Hij heeft zich ontzettend goed aangepast. Op het moment dat hij binnenkwam, stond het team er eigenlijk al heel goed voor. Sterker nog, het werd steeds beter en beter. En Max leek, wat ik ervan begrepen heb, steeds meer betrokken te zijn bij de besluitvorming over de richting die het team op moest gaan", aldus de voormalig FIA-steward.

