Antoine Le Nel heeft felle kritiek geuit op de kleurstelling van Ferrari en diens titelsponsor HP. De Chief Marketing Officer van Revolut, de partner van het nieuwe F1-team van Audi, noemt de blauwe logo's op de iconische scharlakenrode bolide een 'designtechnische misser'.

Er verandert een heleboel in de Formule 1 voor het seizoen van 2026, en ook de grid maakt een flinke verandering mee. Cadillac komt erbij als elfde team en Ford keert terug in de koningsklasse als motorpartner van Red Bull Powertrains, maar Audi mogen we natuurlijk ook niet vergeten. De Duitse autofabrikant heeft de renstal van Sauber overgenomen en heeft een eigen Audi-power unit ontwikkeld. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg blijven bij de in Hinwil, Zwitserland gevestigde formatie.

Blauw op rood kan niet volgens Revolut

In een interview in de Business of Sport-podcast stelde Le Nel de retorische vraag: "Hoe kun je in vredesnaam blauw op een rode auto plakken?" Hij deelt de mening van vele F1-fans die op social media vaak schrijven hoe lelijk de HP-logo's op de Ferrari staan. Le Nel benadrukte dat voor Revolut, merkconsistentie cruciaal is. "Bij Revolut hechten we veel waarde aan design en de gebruikerservaring, en dat moet aansluiten bij onze visie. Ik wil niet iemand beledigen, maar ik vind dat HP en Ferrari het vanuit designoogpunt niet goed hebben gedaan met hun auto's."

McLaren beter dan Ferrari

Le Nel is juist lovend over een aantal andere F1-rivalen, waaronder McLaren. "Ik vind dat Mastercard en McLaren echt een groot compliment verdienen, dat is een fantastische merkstrategie. En ook Google Chrome, met die velg en zo. Ik denk dat er merken zijn die het heel goed doen en dat werkt dan ook echt."

Audi zal op dinsdag 20 januari haar eigen R26-bolide lanceren, waar we de kleuren zwart, zilver en rood mogen verwachten. Naast titelsponsor Revolut, brandstofleverancier BP, en Adidas die de teamkleding levert, zullen we onder andere ook de namen van Castrol, NinjaOne en Visit Qatar zien.