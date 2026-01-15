Audi kritisch op Ferrari vanwege kleurstelling: "Hoe kun je dat in vredesnaam doen?"
Audi kritisch op Ferrari vanwege kleurstelling: "Hoe kun je dat in vredesnaam doen?"
Antoine Le Nel heeft felle kritiek geuit op de kleurstelling van Ferrari en diens titelsponsor HP. De Chief Marketing Officer van Revolut, de partner van het nieuwe F1-team van Audi, noemt de blauwe logo's op de iconische scharlakenrode bolide een 'designtechnische misser'.
Er verandert een heleboel in de Formule 1 voor het seizoen van 2026, en ook de grid maakt een flinke verandering mee. Cadillac komt erbij als elfde team en Ford keert terug in de koningsklasse als motorpartner van Red Bull Powertrains, maar Audi mogen we natuurlijk ook niet vergeten. De Duitse autofabrikant heeft de renstal van Sauber overgenomen en heeft een eigen Audi-power unit ontwikkeld. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg blijven bij de in Hinwil, Zwitserland gevestigde formatie.
Blauw op rood kan niet volgens Revolut
In een interview in de Business of Sport-podcast stelde Le Nel de retorische vraag: "Hoe kun je in vredesnaam blauw op een rode auto plakken?" Hij deelt de mening van vele F1-fans die op social media vaak schrijven hoe lelijk de HP-logo's op de Ferrari staan. Le Nel benadrukte dat voor Revolut, merkconsistentie cruciaal is. "Bij Revolut hechten we veel waarde aan design en de gebruikerservaring, en dat moet aansluiten bij onze visie. Ik wil niet iemand beledigen, maar ik vind dat HP en Ferrari het vanuit designoogpunt niet goed hebben gedaan met hun auto's."
McLaren beter dan Ferrari
Le Nel is juist lovend over een aantal andere F1-rivalen, waaronder McLaren. "Ik vind dat Mastercard en McLaren echt een groot compliment verdienen, dat is een fantastische merkstrategie. En ook Google Chrome, met die velg en zo. Ik denk dat er merken zijn die het heel goed doen en dat werkt dan ook echt."
Audi zal op dinsdag 20 januari haar eigen R26-bolide lanceren, waar we de kleuren zwart, zilver en rood mogen verwachten. Naast titelsponsor Revolut, brandstofleverancier BP, en Adidas die de teamkleding levert, zullen we onder andere ook de namen van Castrol, NinjaOne en Visit Qatar zien.
Net binnen
'FIA maakt uitzondering voor brandstof tijdens wintertest: homologatie en kosten enorm probleem'
- 11 minuten geleden
'Mercedes-motorfoefje levert groter voordeel op dan verwacht'
- 51 minuten geleden
- 1
Mercedes F1-team onthult gloednieuwe teamkledingcollectie: nu verkrijgbaar voor F1-fans
- 1 uur geleden
F1-motorreglement in 2026 op de schop: dit is het in detail uitgelegd | GPFans Special
- 1 uur geleden
- 5
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 2 uur geleden
- 4
Motorrijder Lledó vliegt door de lucht en crasht zwaar in Dakar Rally | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december