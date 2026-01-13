Red Bull hint op nieuwe livery, Verstappen over McLaren: "Dan verkoop je je ziel" | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Helmut Marko, adviseur bij Red Bull Racing, heeft opnieuw zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. Met name zijn concentratie en voertuigbeheer maken grote indruk op de Oostenrijker. Marko vergelijkt Verstappen met de legendarische Jochen Rindt en stelt dat Verstappen al op 15-jarige leeftijd de geest van een 25-jarige had. Ondertussen liet Red Bull online de fans smullen van een mogelijk nieuwe livery, iets dat Cadillac al liet zien.

Marko over Verstappen: 'Daar is een 15-jarige jongen met de geest van een 25-jarige'

Helmut Marko heeft nog maar eens zijn bewondering voor Max Verstappen uitgesproken. De adviseur is met name onder de indruk van de concentratie en voertuigbeheersing van de Nederlander. Marko, die al jarenlang in de Formule 1 zit en onder meer met Niki Lauda, Jochen Rindt en Sebastian Vettel werkte, ziet in Verstappen een unieke combinatie van kwaliteiten. Hij vergelijkt Verstappen met Jochen Rindt en benadrukt de focus en vastberadenheid die de coureur al op jonge leeftijd toonde. Marko stelt dat Verstappen, zelfs met een auto die niet de allerbeste is, overwinningen kan behalen dankzij zijn ongelooflijke voertuigbeheersing en leervermogen. Hij ziet dat Verstappen nu ook een meester is in bandenbeheer, net als Lewis Hamilton dat in 2021 was. Lees hier het hele artikel over Marko's bewondering voor Verstappen.

Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"

Tijdens een persconferentie ontstond er verwarring over het aantal overwinningen van Max Verstappen op de Red Bull Ring. Een interviewer suggereerde een aantal, waarop Verstappen de interviewer corrigeerde. Later in het artikel wordt gesuggereerd dat Verstappen een aanbod van een ander team heeft geweigerd, waarbij hij verwees naar het McLaren-duo en zei: "Dan verkoop je je ziel" Lees hier het hele artikel over Verstappen die een interviewer corrigeert en zijn uitspraken over McLaren.

Red Bull laat geruchtenmolen draaien: nieuwe livery voor Verstappen in 2026?

Het is voor de fans van Red Bull Racing deze week toeleven naar de grote onthulling van de nieuwe livery van het team voor 2026, waarin Max Verstappen op jacht gaat om zijn wereldkampioenschapskroon terug te veroveren. De Oostenrijkse renstal maakt ondertussen de fans gek met misschien wel een grote verandering. Lees hier het volledige artikel over de geruchten rondom de mogelijk nieuwe Red Bull-livery.

Cadillac maakt eerste 'livery' van 2026 wereldkundig voor testdagen Barcelona

Het team van Cadillac heeft de eerste 'shakedownlivery' voor 2026 onthuld, die gebruikt zal worden tijdens testdagen in Barcelona. Deze livery is bedoeld voor de ontwikkeling van de auto en om inzicht te krijgen in aerodynamica en prestaties. De intrede van Cadillac brengt het totaal aantal teams op 22 in 2026. Lees hier het hele artikel over de nieuwe livery van Cadillac.

Verstappen wijst naar testweek: 'Zullen meer in garage staan, dan in actie komen op de baan'

Hoewel eind januari de eerste testweek op het programma staat, verwacht Max Verstappen dat zijn team meer in de pitbox zal staan dan daadwerkelijk rondjes te rijden. De Nederlander wijst erop dat het verzamelen van data centraal staat, en dat Red Bull Racing zich tijdens de eerste testdagen daarop zal focussen.Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken over de testweek.

