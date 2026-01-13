Het is voor de fans van Red Bull Racing deze week toeleven naar de grote onthulling van de nieuwe livery van het team voor 2026, waarin Max Verstappen op jacht gaat om zijn wereldkampioenschapskroon terug te veroveren. De Oostenrijkse renstal maakt ondertussen de fans gek met misschien wel een grote verandering.

Red Bull Racing rijdt inmiddels al jaren met een livery die direct herkenbaar is en een belangrijk onderdeel vormt van de identiteit van het team. Het diepe donkerblauw vormt de basis, gecombineerd met het felle rood en geel van het iconische Red Bull-logo. Door de jaren heen is het ontwerp slechts subtiel aangepast, iets waar de Oostenrijkse formatie toch zo nu en dan de nodige kritiek voor krijgt. Inmiddels zijn de meeste fans wel een beetje uitgekeken op de traditionele kleurstelling. Eigenlijk elk jaar wordt er wel op gehoopt dat Red Bull eens een keer gek doet en met wat nieuws komt.

Nieuwe livery?

Voorlopig zonder succes, maar wellicht kan daar deze week een verandering in komen. Op Instagram plaatste het team een foto van de eerste livery waarmee de inmiddels zo succesvolle renstal in de Formule 1 verscheen. Het zorgde in de comments en op andere social media direct voor een hoop geruchten. Zo wordt er natuurlijk gesuggereerd dat men teruggrijpt naar de oude livery en het dus eens over een andere boeg gooit in het nieuwe Formule 1-tijdperk. Het team zelf doet op X ook niet al teveel moeite om de geruchtenmolen te laten stoppen en men gooit zelfs nog wat olie op het vuur met een veelzeggende reactie. Gaan we dan eindelijk een écht andere Red Bull-livery zien dit jaar?

👀 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 13, 2026

