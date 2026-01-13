Hoewel eind januari de eerste testweek op het programma staat, verwacht Max Verstappen dat zijn team meer in de pitbox zal staan dan daadwerkelijk rondjes te rijden. De Nederlander wijst erop dat het verzamelen van data centraal staat, en dat Red Bull Racing zich tijdens de eerste testdagen daarop zal focussen.

Over twee weken gaat de eerste testweek van het nieuwe seizoen van start in Barcelona. Naar verwachting wordt dat vooral een testweek waarin de powerunits aan de tand worden gevoeld. Audi heeft afgelopen week als eerste team de benen gestrekt met de nieuwe wagen, waarbij zich geen noemenswaardige problemen voordeden.

Data vergaren

In gesprek met Blick blikt Verstappen vooruit op het nieuwe jaar, waarin er voor hem nog veel vraagtekens zijn, zo erkent hij. “We hebben allemaal geen idee hoe de nieuwe auto of de motor eruit zal zien”, legt de Nederlander uit. Wel verwacht hij dat de teams in Barcelona vooral achter de schermen aan het werk zullen zijn, in plaats van dat we veel actie op de baan te zien krijgen. “Ik denk dat we tijdens de eerste tests vanaf 26 januari in Barcelona meer in de garages zullen staan dan daadwerkelijk op de baan in actie zullen komen. Bij de twee testdagen in februari in Bahrein zijn we hopelijk allemaal een stuk wijzer.”

Ook rond het motorproject van Red Bull Ford is het momenteel stil, al werkt het team vanzelfsprekend hard door. “Ja, ik ben een paar keer in de fabriek geweest. Maar zoals gezegd: iedereen tast nog in het duister”, aldus Verstappen.

