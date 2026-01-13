Verstappen wijst naar testweek: 'Zullen meer in garage staan, dan in actie komen op de baan'
Verstappen wijst naar testweek: 'Zullen meer in garage staan, dan in actie komen op de baan'
Hoewel eind januari de eerste testweek op het programma staat, verwacht Max Verstappen dat zijn team meer in de pitbox zal staan dan daadwerkelijk rondjes te rijden. De Nederlander wijst erop dat het verzamelen van data centraal staat, en dat Red Bull Racing zich tijdens de eerste testdagen daarop zal focussen.
Over twee weken gaat de eerste testweek van het nieuwe seizoen van start in Barcelona. Naar verwachting wordt dat vooral een testweek waarin de powerunits aan de tand worden gevoeld. Audi heeft afgelopen week als eerste team de benen gestrekt met de nieuwe wagen, waarbij zich geen noemenswaardige problemen voordeden.
Data vergaren
In gesprek met Blick blikt Verstappen vooruit op het nieuwe jaar, waarin er voor hem nog veel vraagtekens zijn, zo erkent hij. “We hebben allemaal geen idee hoe de nieuwe auto of de motor eruit zal zien”, legt de Nederlander uit. Wel verwacht hij dat de teams in Barcelona vooral achter de schermen aan het werk zullen zijn, in plaats van dat we veel actie op de baan te zien krijgen. “Ik denk dat we tijdens de eerste tests vanaf 26 januari in Barcelona meer in de garages zullen staan dan daadwerkelijk op de baan in actie zullen komen. Bij de twee testdagen in februari in Bahrein zijn we hopelijk allemaal een stuk wijzer.”
Ook rond het motorproject van Red Bull Ford is het momenteel stil, al werkt het team vanzelfsprekend hard door. “Ja, ik ben een paar keer in de fabriek geweest. Maar zoals gezegd: iedereen tast nog in het duister”, aldus Verstappen.
Gerelateerd
Net binnen
'Enkele teams dreigen eerste testdag in Barcelona te missen'
- 6 minuten geleden
Hadjar noemt het "groot voorrecht" om teammaat Verstappen te zijn: "Ik zit naast de beste"
- 46 minuten geleden
- 1
Voormalig F1-coureur Pizzonia opgepakt na vechtpartij bij kartrace van zoon
- 1 uur geleden
Alpine trekt officieel stekker uit samenwerking met Doohan | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Verstappen wijst naar testweek: 'Zullen meer in garage staan, dan in actie komen op de baan'
- 2 uur geleden
Grosjean over 'onmogelijke' Verstappen: "Inspiratiebron voor veel coureurs"
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december