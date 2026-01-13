Helmut Marko heeft nog maar eens zijn bewondering voor Max Verstappen uitgesproken. De Red Bull Racing-adviseur is vooral onder de indruk van de concentratie en voertuigbeheersing van de Nederlander. Marko, die natuurlijk al jarenlang in de Formule 1 zat en onder meer met Niki Lauda, Jochen Rindt en Sebastian Vettel werkte, ziet in Verstappen een unieke combinatie van kwaliteiten.

De Oostenrijker maakt een vergelijking met Jochen Rindt, de enige coureur die na zijn overlijden postuum de wereldtitel in de Formule 1 veroverde in 1970. "Visueel gezien is Rindt heel anders dan Max. Max is eerder de elegante, jonge 'lievelingsschoonzoon'. Rindt had altijd een sigaret in zijn mond", lacht Marko bij F1-Insider. Toch zijn er, ondanks de uiterlijke verschillen, wel overeenkomsten. "Wat betreft rijstijl en de filosofie om altijd tot het uiterste te gaan, is er een grote gelijkenis."

Artikel gaat verder onder video

Indrukwekkende focus

Voor Marko was het eerste gesprek met de viervoudig wereldkampioen dan ook bijzonder indrukwekkend. "Het eerste gesprek met Max duurde veel langer dan normaal. Ik herinner me nog goed dat ik na dat eerste gesprek naar Dietrich Mateschitz ging en zei: 'Daar is een 15-jarige jongen met de geest van een 25-jarige'. Max was als kind al buitengewoon gefocust en vastberaden", vertelt Marko over Verstappen. "Hij wist precies wat hij wilde. En je merkte meteen: hij zal alles doen om dat te bereiken." Rindt was daarentegen meer de avonturier, minder analytisch dan de Nederlander.

Voertuigbeheersing

Marko ziet ook de veranderingen in de motorsport. "Vroeger hadden we geen simulatoren, geen sensoren. Maar Max laat zien dat je met een auto die niet absoluut de top is, toch overwinningen kunt behalen - vanwege zijn ongelooflijke voertuigbeheersing en omdat hij veel geleerd heeft." Zelfs in vergelijking met Lewis Hamilton ziet Marko een ontwikkeling bij Verstappen. De Nederlander is namelijk nu ook een grootmeester in het bandenbeheer, vertelt Marko. "In 2021 was Hamilton nog steeds de betere bandenexpert – nu is Max ook op dat gebied een meester."