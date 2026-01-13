Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
Max Verstappen heeft al meerdere keren duidelijk gemaakt dat hij geen fan is van teamorders en heeft in het verleden laten zien dat hij daar niet zomaar gehoor aan geeft. In zijn ogen moet er een zeer goede reden zijn om plaats te maken voor een teamgenoot; anders loop je het risico een speelbal van het team te worden.
De Nederlander gaf in 2015 al een duidelijk ‘nee’ toen hem in Singapore werd gevraagd Carlos Sainz, destijds zijn teamgenoot bij Toro Rosso, voorbij te laten. Ook in 2022, toen Sergio Pérez de punten goed kon gebruiken, weigerde de viervoudig wereldkampioen mee te werken. Oscar Piastri heeft in 2025 echter wél gehoor moeten geven aan de zogeheten papaja-regels, om op die manier teamgenoot Lando Norris voorbij te laten.
Verstappen geen fan van teamorders
Volgens Verstappen is dat voor een coureur een duidelijke rode lijn. Als een coureur eenmaal gehoor geeft aan een teamorder, is volgens hem het hek van de dam. In gesprek met Blick onderstreept Verstappen dan ook dat Piastri zich in zijn ogen te veel heeft laten meeslepen: “Als je dit eenmaal zonder duidelijke reden doet, verkoop je je ziel. Het team kan dan met je doen wat het wil. En laten we niet vergeten: Piastri zat midden in de titelstrijd.”
Piastri heeft vorig jaar echter meerdere keren aangegeven dat hij teamorders niet zomaar kan weigeren. Zo stelde hij dat hij voor het behalen van zijn doelstellingen de volledige medewerking van het team nodig heeft en daarom niet als een eenling kan handelen.
