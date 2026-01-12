Honda over Verstappen: 'Mensen associëren hem met ons, net als Senna'
Koji Watanabe, de president van Honda, heeft zijn waardering uitgesproken voor Max Verstappen en de impact die hij heeft gehad op Honda. Watanabe vergelijkt de impact van de Nederlander zelfs met die van Ayrton Senna en benadrukt nog maar eens de bijzondere band tussen de coureur en de Japanse motorleverancier.
De Grand Prix van Abu Dhabi aan het einde van het afgelopen seizoen was niet alleen een emotionele race voor Red Bull, het was ook het afscheid van Honda. De Japanse motorleverancier gaat vanaf 2026 motoren leveren aan Aston Martin, terwijl het team van Red Bull in samenwerking met Ford aan de slag gaat. Watanabe was aanwezig om Verstappen en Red Bull een hart onder de riem te steken en noemt nu de Nederlander zelfs een moderne Senna.
Nieuwe avonturen
De Honda-president spreekt vol lof over de samenwerking met de Limburger: "We hebben altijd hetzelfde doel gedeeld: de top bereiken. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik met zo'n uitzonderlijke coureur heb mogen werken, iemand die ons team met eerlijkheid en respect heeft behandeld. Dat waarderen we enorm in hem. Het is ook de reden waarom onze samenwerking zo goed heeft gewerkt", zo citeert FormulaPassion. Hij voegt eraan toe dat het weekend in Abu Dhabi emotioneel was na zeven jaar samenwerking. "Aan de ene kant kijken we uit naar nieuwe avonturen, maar het is natuurlijk ook een beetje verdrietig."
Verstappen en Honda
De president van Honda benadrukt nog maar eens hoe populair de viervoudig wereldkampioen in Japan is: "De mensen associëren hem nu met Honda, net zoals ze dat deden met Senna. Hij heeft veel betekend voor ons bedrijf. Zijn houding en vertrouwen in onze ingenieurs waren altijd motiverend. Max zal altijd in ons hart blijven", zo besluit Watanabe. Dit seizoen zullen de Japanners hun geluk dus beproeven samen met Aston Martin, waar ze wellicht in de toekomst Verstappen terug in de armen wensen te sluiten
