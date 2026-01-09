George Russell heeft in gesprek met Maxim Magazine zijn kijk gegeven op de 'egoïstische' aard van Formule 1-coureurs en zijn rol als leider binnen het team van Mercedes. De Brit, die sinds 2022 deel uitmaakt van het team, heeft zich na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari ontwikkeld tot de nummer één van het team.

De Mercedes-coureur benadrukt dat het werk van een Formule 1-coureur veel verder gaat dan alleen het besturen van de auto op zondag. In het interview met Maxim Magazine legt hij uit: "Ik erken dat ons werk als coureurs veel meer is dan alleen de auto op zondag besturen. We moeten het team helpen met de ontwikkeling en onze feedback geven over wat we voelen in de auto. We moeten het team opbeuren in moeilijke tijden. We moeten de tweeënhalfduizend mensen die voor het team werken, blijven motiveren en ondersteunen."

Zelfzucht en teamgeest

De Williams-alumnus vervolgt: "Dus je erkent dat als je al deze dingen kunt afvinken en iedereen in dezelfde richting kunt krijgen, het uiteindelijk alleen maar ten goede zal komen aan jezelf. En coureurs zijn van nature nogal egoïstische individuen." De Brit is zich ervan bewust dat zijn rol als leider binnen het team nog verder zal groeien. Met de recente veranderingen binnen het team, waaronder de komst van zijn piepjonge teamgenoot kimi Antonelli, is de Mercedes-coureur vastbesloten om zijn teamgeest en leiderschap verder uit te bouwen.

