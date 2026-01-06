Mercedes heeft naar verluidt iets gevonden in de compressieverhouding van de nieuwe power units voor het F1-seizoen van 2026. Hywel Thomas, de uitvoerend directeur van Mercedes AMG High Performance Powertrains, is naar het 'foefje' gevraagd nu de fabrieken van de teams weer open zijn gegaan. Hij laat weten dat mazen in de wet niet uitgesloten kunnen worden.

Geruchten doen de ronde dat Mercedes gesjoemeld zou hebben met de compressieverhouding van de verbrandingsmotor. Die moet vanaf dit jaar 16:1 zijn, maar naar verluidt zou deze bij de Zilverpijlen nog steeds op 18:1 zitten, wanneer de motor warm draait en het materiaal van de cilinder uitzet. In de technische reglementen staat aangegeven dat de FIA de compressieverhouding zal checken bij omgevingstemperatuur, en dan is het bij Mercedes wél 16:1. Een grotere compressieverhouding levert extra vermogen op. Red Bull-Ford zou, dankzij het aannemen van een Mercedes-engineer, later hetzelfde pad hebben gevolgd. Audi, Ferrari en Honda kunnen in protest tegen de Mercedes-power unit, mochten ze de legaliteit ervan in twijfel nemen.

Eerste testdagen gaan heel belangrijk zijn

"We hebben in de loop der jaren veel geïnvesteerd in rollerbanken, in de manier waarop we in de fabriek runnen of zelfs virtueel runnen, en om onszelf voor te bereiden", begon Thomas tegenover PlanetF1. "Om vervolgens die eerste test te doen zal heel belangrijk zijn om alles uit te proberen, omdat er zoveel interactie zal zijn, er is zoveel nieuws... de auto, de banden, alles. Maar de wintertests zijn lang genoeg om ons daarmee bezig te houden. Wat betreft de pikorde, we denken nooit dat we genoeg vermogen hebben, we denken nooit dat de betrouwbaarheid goed genoeg is en we denken nooit dat wij als beste naar voren zullen komen op de baan. Als je altijd denkt dat je een kleine achterstand hebt, waardoor je net dat beetje extra pusht, dan is dat denk ik niet iets slechts."

Nieuwe reglementen openen de deur voor mazen in de wet

"Eerlijk gezegd, ik heb geen idee hoeveel vermogen we eigenlijk gaan hebben tijdens de eerste race, dus God zal het weten hoe de rest van de paddock er voor staat", vervolgde de Brit, die overigens wel benadrukte dat de nieuwe reglementen de deur openen voor een team om een enorme voorsprong te pakken. "Ja, dat is altijd mogelijk. Dat is zeker mogelijk. Al zijn de reglementen wel op zo'n manier opgesteld om te proberen dat te voorkomen. Er zijn bepaalde beperkingen die je dwingen om dingen op een bepaalde manier te doen. Als dat goed is gegaan, is de kans kleiner dat iemand een gigantische slag slaat. Maar wie zegt dat er niet al iemand een maas in de wet heeft gevonden en niet al iets geniaals heeft ontdekt wat niemand anders heeft gevonden?"

