Zak Brown onthult in gesprek met talkSPORT dat McLaren niet alleen probeert hun eigen team sterker te maken, maar juist ook andere teams probeert te verzwakken. Volgens de CEO van McLaren is dat een normale strategie in de 'politieke' wereld van de Formule 1, waarbij de concurrentie niet alleen op het circuit, maar ook daarbuiten plaatsvindt.

Brown is één van de meest uitgesproken figuren in de paddock en heeft de afgelopen jaren niet geschuwd om Red Bull te bekritiseren. Zo heeft hij zich onder andere uitgelaten over de manier waarop het team met Max Verstappen omgaat, maar ook over het feit dat Red Bull twee teams onder één dak heeft. De kritiek heeft geleid tot een publiekelijk conflict met mensen zoals Christian Horner, de voormalig baas van Red Bull. Dat conflict is inmiddels wel wat afgekoeld, sinds Horner in juli vertrok, maar de Amerikaan geeft openlijk toe dat hij andere teams probeert te 'destabiliseren'.

Mentale spelletjes

De competitie in de sport vindt volgens Brown op verschillende niveaus plaats. "Je vecht hard, wat ik denk dat Drive to Survive zo goed laat zien. Is onze sport, de competitie buiten het veld is net zo groot als op het veld, en het is zeer politiek." Daarbij houdt McLaren zich niet alleen bezig met het zo sterk mogelijk maken van hun eigen team, ook probeert het andere teams te verzwakken. "Ik ben geen expert in andere sporten, maar in onze sport proberen we andere teams te ontregelen. We proberen dus niet alleen ons eigen team zo sterk mogelijk te maken", zo legt hij uit.

Andrea Stella, de teambaas van McLaren, ha het over 'vergiftigde koekjes' en Brown legt uit wat ermee wordt bedoeld: "Het zijn mentale spelletjes, wat de coureurs ook doen, elkaar verbaal uitdagen, om in elkaars hoofd te komen. Dat gebeurt op elk niveau van de sport."

Personages in de Formule 1

Over Horner zegt de McLaren-CEO dat de sport hem mist, maar dat er genoeg andere karakters zijn die de schijnwerpers kunnen overnemen. "Ja, in de zin dat hij een ongelooflijke teambaas was. Uiteraard ging het de laatste jaren mis, maar ik denk dat hij terug zal komen", zegt Brown. Daarnaast is de sport volgens hem gevuld met verschillende karakters: "De sport is vol met karakters, dat is wat het fascinerend maakt. Je hebt de 'goede jongens', maar ook de 'slechte jongens'."

