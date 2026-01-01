Verstappen sceptisch over 2026-reglementen, FIA reageert op medische klachten | GPFans Recap

Het is officieel dag nummer één van 2026 en dus komen we steeds dichter bij een nieuw seizoen van de Formule 1. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Oud en nieuw zit erop en dat hebben de F1-coureurs natuurlijk ook allemaal gevierd. Zo zagen we Max Verstappen in Brazilië, Esteban Ocon in Disneyland Parijs en Alexander Albon in Bhutan. Verstappen heeft onthuld dat hij nog altijd dagelijks contact heeft met de ontslagen teambaas Christian Horner, maar dat de sfeer sinds diens vertrek wel verbeterd is bij Red Bull Racing. Verder vertelt Isack Hadjar hoe hij reageerde op Abu Dhabi 2021 als Lewis Hamilton-fan, gaat Kimi Antonelli in op wat er gebeurde bij Mercedes waardoor hij zo'n slechte vorm had tijdens Grands Prix in Europa, en reageert de FIA op het fysieke ongemak bij Verstappen.

Dit is hoe Max Verstappen en andere Formule 1-coureurs oud en nieuw gevierd

Gelukkig nieuwjaar! De seizoensfinale van 2025, de Grand Prix van Abu Dhabi, ligt alweer ver achter ons en het is inmiddels 2026. We zijn iets meer dan twee maanden verwijderd van de eerste F1-race in Australië. Maar hoe hebben de coureurs oud en nieuw gevierd? Er komen enorme burrito's en ongepaste zwembroeken langs. Lees hier het hele artikel over hoe de F1-coureurs oud en nieuw hebben gevierd.

© Red Bull Content Pool

Verstappen heeft dagelijks contact met Horner: "Elke race op vrijdag, zaterdag en zondag"

Max Verstappen heeft onthuld dat hij nog steeds contact heeft met Christian Horner. Ondanks dat hij moest vertrekken als CEO en teambaas van Red Bull Racing afgelopen juli, is er nog steeds dagelijks telefonisch contact tussen hem en Verstappen. "Ik moet zeggen dat het niet helemaal lekker liep bij het team qua resultaten. Er was natuurlijk een beetje onrust binnen het team", begon Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd. "Als het een langere tijd niet lekker loopt, dan willen de aandeelhouders verandering. Zij vonden het natuurlijk ook niet fijn. Het is lastig als je elkaar nog steeds spreekt aan de telefoon." Lees hier het hele artikel over contact tussen Max Verstappen en Christian Horner.

Related image

Hadjar was woest na verlies Hamilton in Abu Dhabi 2021: "Ik heb op de televisie geslagen"

Isack Hadjar wordt in het Formule 1-seizoen van 2026 dan wel de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, maar hij is groot fan van Lewis Hamilton. De kersverse Red Bull Racing-coureur geeft dan ook toe dat hij zijn televisie een paar klappen uitdeelde tijdens de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi van vier jaar geleden. "In 2021", antwoordde Hadjar op de vraag van The Red Flags Podcast in welk jaar hij zijn contract tekende bij Red Bull als juniorcoureur. Hij voelde de bui al hangen dat hij werd gevraagd naar Abu Dhabi 2021. "Ik zat in mijn eentje op mijn kamer. Ik was all-in voor Lewis. Er waren geen camera's, er was geen microfoon. Het was alleen ikzelf voor mijn tv-scherm. Ik heb op de televisie geslagen en dat was het." Lees hier het hele artikel over Isack Hadjar die groot fan van Lewis Hamilton blijkt te zijn.

Related image

Verstappen sceptisch over nieuwe F1-reglementen: "Had liever minder van die onzin gezien"

Nieuwe technische reglementen doen hun intrede in de Formule 1 aankomend seizoen. Max Verstappen denkt dat het heel ingewikkeld gaat worden. De coureur van Red Bull Racing had liever niet al die "onzin" gezien. "Zin in? Nou, ik weet het eigenlijk ook niet", begon Verstappen, toen hij bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd werd gevraagd naar de nieuwe reglementen. "Ik ben altijd een beetje in het midden gebleven, want het kan wel oké zijn of niet, maar ik denk dat het heel ingewikkeld zal worden met alle reglementen die eraan verbonden zijn. Het zal heel anders worden." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die de reglementen van 2026 te ingewikkeld vindt.

© Formula 1

Antonelli zag vertrouwen verdwijnen door Mercedes-update: 'Heeft twee à drie maanden gekost'

Kimi Antonelli scoorde tijdens de Grands Prix in Europa in totaal slechts drie punten. De Mercedes-coureur heeft nu verklaard dat zijn tegenvallende vorm kwam door een verandering aan de ophanging van de F1 W16-bolide. "Ik denk dat ik een goede twee à drie maanden aan vooruitgang verloor", legde de jonge Italiaan uit tegenover Autosport. "Ik worstelde overduidelijk meer met de achterkant dan George [Russell]. Het was lastiger voor mij om me aan te passen, voornamelijk vanwege mijn rijstijl. Het was een moeilijke periode, omdat ik gewoon steeds meer vertrouwen verloor." Lees hier het hele artikel over Kimi Antonelli die veel verloor door een upgrade van Mercedes.

Related image

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

De Formule 1 reed de afgelopen vier jaar met auto's waarbij het groundeffect een grote rol speelde. Veel downforce kwam van de vloer en de Venturi-tunnels en dus werden de auto's zo laag mogelijk afgesteld. Aan het begin van deze reglementen in 2022 hadden veel teams last van porpoising, het bekende stuiteren. De FIA geeft toe dat ze hier eerder hadden moeten ingrijpen. "Het feit dat de optimale [rijhoogte] van de auto's zo veel lager lag, is iets wat we met de 2022-reglementen niet voorzagen", vertelde de Nikolas Tombazis tegenover Autosport. "Het is iets dat wij hebben gemist, maar niet alleen wijzelf maar ook de teams. In alle discussies die zijn gevoerd, kwam dit probleem bij niemand naar boven." Lees hier het hele artikel over de reactie van de FIA op het fysieke ongemak bij Max Verstappen.

Related image

