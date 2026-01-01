Gelukkig nieuwjaar! De seizoensfinale van 2025, de Grand Prix van Abu Dhabi, ligt alweer ver achter ons en het is inmiddels 2026. We zijn iets meer dan twee maanden verwijderd van de eerste F1-race in Australië. Maar hoe hebben de coureurs oud en nieuw gevierd?

We hebben dit jaar een boel om naar uit te kijken in de Formule 1. Red Bull Racing en Max Verstappen zullen proberen de WK-titels af te pakken van Lando Norris en McLaren. Er hangen echter grote vraagtekens boven de pikorde vanwege de nieuwe technische reglementen. Verstappen krijgt een nieuwe teamgenoot na de promotie van Isack Hadjar. Arvid Lindblad zal de enige rookie zijn en zal uitkomen voor Red Bull-zusterteam Racing Bulls. Voor het eerst sinds 2016 hebben we een elfde team op de grid. Cadillac maakt haar intrede samen met Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Ondertussen heeft Audi de Zwitserse renstal Sauber overgenomen.

Bhutan en Disneyland Parijs

De kersverse wereldkampioen Norris en George Russell deelden op Instagram een mooie terugblik op 2025. Zo zien we onder andere Norris die trots is op zijn eigen Monster Energy-smaak, en Carlos Sainz die een enorme burrito eet.

Max Verstappen viert samen met Kelly Piquet vakantie in Brazilië. Lees daar hier meer over.

Ondertussen is Alexander Albon afgereisd naar Bhutan samen met zijn vriendin Muni He.

Ending our year in Bhutan, a country of untouched beauty and the kindest, most welcoming people. A reminder what really matters as we step into a new year ❤️ pic.twitter.com/zyTEG3GIXG — Alex Albon (@alex_albon) December 30, 2025

Fernando Alonso is lekker thuis gebleven in Monaco en heeft tevens getoerd met zijn vriendin Melissa Jiménez in zijn nieuwe Aston Martin Valiante.

Esteban Ocon vinden we samen met zijn vriendin Flavy Barla in Disneyland Parijs.

Valtteri Bottas zien we op het strand liggen met een... interessante zwembroek.

Sergio Pérez heeft een helm gekregen van Max Verstappen.

