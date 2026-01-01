close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen and Norris with fireworks

Dit is hoe Max Verstappen en andere Formule 1-coureurs oud en nieuw gevierd

Dit is hoe Max Verstappen en andere Formule 1-coureurs oud en nieuw gevierd

Vincent Bruins
Verstappen and Norris with fireworks

Gelukkig nieuwjaar! De seizoensfinale van 2025, de Grand Prix van Abu Dhabi, ligt alweer ver achter ons en het is inmiddels 2026. We zijn iets meer dan twee maanden verwijderd van de eerste F1-race in Australië. Maar hoe hebben de coureurs oud en nieuw gevierd?

We hebben dit jaar een boel om naar uit te kijken in de Formule 1. Red Bull Racing en Max Verstappen zullen proberen de WK-titels af te pakken van Lando Norris en McLaren. Er hangen echter grote vraagtekens boven de pikorde vanwege de nieuwe technische reglementen. Verstappen krijgt een nieuwe teamgenoot na de promotie van Isack Hadjar. Arvid Lindblad zal de enige rookie zijn en zal uitkomen voor Red Bull-zusterteam Racing Bulls. Voor het eerst sinds 2016 hebben we een elfde team op de grid. Cadillac maakt haar intrede samen met Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Ondertussen heeft Audi de Zwitserse renstal Sauber overgenomen.

Bhutan en Disneyland Parijs

De kersverse wereldkampioen Norris en George Russell deelden op Instagram een mooie terugblik op 2025. Zo zien we onder andere Norris die trots is op zijn eigen Monster Energy-smaak, en Carlos Sainz die een enorme burrito eet.

Max Verstappen viert samen met Kelly Piquet vakantie in Brazilië. Lees daar hier meer over.

Ondertussen is Alexander Albon afgereisd naar Bhutan samen met zijn vriendin Muni He.

Fernando Alonso is lekker thuis gebleven in Monaco en heeft tevens getoerd met zijn vriendin Melissa Jiménez in zijn nieuwe Aston Martin Valiante.

Esteban Ocon vinden we samen met zijn vriendin Flavy Barla in Disneyland Parijs.

Valtteri Bottas zien we op het strand liggen met een... interessante zwembroek.

Sergio Pérez heeft een helm gekregen van Max Verstappen.

Related image
Related image

Gerelateerd

Max Verstappen Formule 1 Lando Norris Sergio Pérez George Russell Fernando Alonso

Net binnen

FIA reageert op rugklachten Verstappen:
Rugpijn en voetpijn

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 43 minuten geleden
Verstappen onthult over grindbakmomentje Zandvoort:
Gênant foutje van Max

Verstappen onthult over grindbakmomentje Zandvoort: "Dat deed ik met een nieuwe vloer"

  • 1 uur geleden
Antonelli zag vertrouwen verdwijnen door Mercedes-update: 'Heeft twee à drie maanden gekost'
Slechte vorm in Europa

Antonelli zag vertrouwen verdwijnen door Mercedes-update: 'Heeft twee à drie maanden gekost'

  • 2 uur geleden
Dit is hoe Max Verstappen en andere Formule 1-coureurs oud en nieuw gevierd
Happy New Year!

Dit is hoe Max Verstappen en andere Formule 1-coureurs oud en nieuw gevierd

  • 3 uur geleden
  • 1
 Waarom worden Formule 1-coureurs na iedere sessie en race gewogen?
Op de weegschaal

Waarom worden Formule 1-coureurs na iedere sessie en race gewogen?

  • Vandaag 14:58
  • 1
 Verstappen sceptisch over nieuwe F1-reglementen:
2026-reglementen

Verstappen sceptisch over nieuwe F1-reglementen: "Had liever minder van die onzin gezien"

  • Vandaag 14:04
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 28 december
 Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
150.000+ views

Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'

  • 16 december
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
100.000+ views

FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026

  • 13 december
 'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'
100.000+ views

'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'

  • 17 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x