Kimi Antonelli scoorde tijdens de Grands Prix in Europa in totaal slechts drie punten. De Mercedes-coureur heeft nu verklaard dat zijn tegenvallende vorm kwam door een verandering aan de ophanging van de F1 W16-bolide.

Antonelli stapte vorig jaar in bij de Zilverpijlen als debutant. Zijn beste resultaten zouden de P3's zijn in Canada en Las Vegas, en de tweede positie in São Paulo. Het bracht hem uiteindelijk op de zevende plaats in de eindstand, zes puntjes achter Lewis Hamilton. Antonelli zakte in Europa echter compleet weg en dat blijkt door de achterwielophanging te zijn gekomen. De geometrie ervan was voor Imola aangepast om de snelheid in de langzame bochten en hoge bandentemperaturen aan te pakken. Bij Antonelli zorgde het juist voor instabiliteit.

Twee à drie maanden verloren

"Ik denk dat ik een goede twee à drie maanden aan vooruitgang verloor", legde de jonge Italiaan uit tegenover Autosport. "Ik worstelde overduidelijk meer met de achterkant dan George [Russell]. Het was lastiger voor mij om me aan te passen, voornamelijk vanwege mijn rijstijl. Het was een moeilijke periode, omdat ik gewoon steeds meer vertrouwen verloor. Ik zat met heel veel spanning achter het stuur en het lukte me maar niet om enige vooruitgang te boeken."

Shovlin complimenteus over Antonelli

"Het zou waarschijnlijk anders zijn geweest als ik er eerder toe in staat was om me aan te passen of als ik eerder terug was gegaan naar die andere ophanging", vervolgde Antonelli. "Dan had ik momentum kunnen bouwen aan het einde of halverwege het seizoen in Europa." Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, is hoe dan ook trots op wat Antonelli heeft gepresteerd. "We hadden verwacht dat de long runs de grootste uitdaging voor hem zouden zijn, maar daar was hij meteen sterk. Hij begrijpt nu de flow van een raceweekend veel beter. Zijn vermogen om te beschrijven wat de auto doet, is altijd al sterk geweest, en dat is een van de belangrijkste dingen."

