Isack Hadjar wordt in het Formule 1-seizoen van 2026 dan wel de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, maar hij is groot fan van Lewis Hamilton. De kersverse Red Bull Racing-coureur geeft dan ook toe dat hij zijn televisie een paar klappen uitdeelde tijdens de controversiële Grand Prix van Abu Dhabi in 2021.

Hadjar werd vicekampioen in de FIA Formule 2 in 2024 en dat leverde hem een stoeltje op bij Racing Bulls. Hij crashte in de opwarmronde van de seizoensopener in Australië en was in tranen. De jonge Fransman werd getroost door niemand minder dan Anthony Hamilton, de vader van Lewis. Hij kwam sterk terug en eindigde als twaalfde in het wereldkampioenschap na een podiumresultaat in de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Hij heeft de promotie richting het Red Bull-hoofdteam gekregen, nadat Yuki Tsunoda erg teleurstellend presteerde in 2025. Hadjar kreeg de vraag hoe hij Abu Dhabi 2021 ervoer.

Hadjar deelt klappen uit aan zijn eigen televisie

"In 2021", antwoordde Hadjar op de vraag van The Red Flags Podcast in welk jaar hij zijn contract tekende bij Red Bull als juniorcoureur. Hij voelde de bui al hangen dat hij werd gevraagd naar Abu Dhabi 2021. "Ik zat in mijn eentje op mijn kamer. Ik was all-in voor Lewis. Er waren geen camera's, er was geen microfoon. Het was alleen ikzelf voor mijn tv-scherm. Ik heb op de televisie geslagen en dat was het."

Verstappen versloeg Hamilton in de allerlaatste ronde op het Yas Marina Circuit na een safety car-periode. Wedstrijdleider Michael Masi zou de safety car echter te vroeg naar binnen hebben gestuurd en zou gesjoemeld hebben met het reglement rondom deelnemers die een ronde achterlagen en vastzaten achter de safety car tussen de leiders. Hadjar was woest dat Hamilton had verloren.

