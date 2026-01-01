Nieuwe technische reglementen doen hun intrede in de Formule 1 aankomend seizoen. Max Verstappen denkt dat het heel ingewikkeld gaat worden. De coureur van Red Bull Racing had liever niet al die "onzin" gezien.

De F1-bolides van 2026 worden kleiner en de banden worden iets smaller om het minimumgewicht naar beneden te brengen met zo'n dertig kilo. De DRS, het openklappen van de achtervleugel, gaat de prullenbak in en wordt vervangen door actieve aerodynamica en een boost-afstelling in de power unit. De MGU-H is verdwenen, maar vanuit de batterij en de MGU-K moet er veel meer elektrisch vermogen komen. Het gaat van 120kW naar 350kW en dus is het elektrisch vermogen vergeleken met het vermogen uit de verbrandingsmotor ongeveer 50-50.

Nieuwe reglementen zullen heel ingewikkeld zijn

"Zin in? Nou, ik weet het eigenlijk ook niet", begon Verstappen, toen hij bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd werd gevraagd naar de nieuwe reglementen. "Ik ben altijd een beetje in het midden gebleven, want het kan wel oké zijn of niet, maar ik denk dat het heel ingewikkeld zal worden met alle reglementen die eraan verbonden zijn. Het zal heel anders worden. Je zal zeker een beetje snelheid afbouwen op bepaalde stukken - je weet niet hoeveel, want daar kunnen ze nog een beetje aan tweaken, hoe ze het vermogen willen verdelen over het rechte stuk. Maar het is heel ingewikkeld eigenlijk."

Verstappen had liever niet al die onzin gehad

"Er komt veel meer bij kijken hoe je op het gas gaat, hoe je terugschakelt, hoe je bepaalde bochten neemt, dat soort dingen", vervolgde de Limburger. Het racen wordt minder puur, zo werd er opgemerkt. "Ja, ik had het liever gezien met minder van die onzin allemaal. Ik wil gewoon trappen, gewoon gasgeven. Nu moet je veel meer nadenken over alles. Ik hoop dat het allemaal went en dat het allemaal goed gaat, maar het zal wel even wennen zijn voor iedereen, denk ik."

