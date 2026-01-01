Max Verstappen heeft onthuld dat hij nog steeds contact heeft met Christian Horner. Ondanks dat hij moest vertrekken als CEO en teambaas van Red Bull Racing afgelopen juli, is er nog steeds dagelijks telefonisch contact tussen hem en Verstappen.

Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing de leider van de Oostenrijkse formatie. Hij werd uiteindelijk een van de langstzittende en meest succesvolle teambazen met acht rijderskampioenschappen - vier met Sebastian Vettel en vier met Max Verstappen - en zes constructeurstitels in twee decennia. Afgelopen zomer moest hij echter plaatsmaken voor Laurent Mekies, die een promotie kreeg vanaf zusterteam Racing Bulls. Horner werd door de energiedrankfabrikant ontslagen. Het kwam onder andere na de relatief tegenvallende prestaties van Red Bull. Horner kreeg in september een ontslagvergoeding van tientallen miljoenen euro's.

Artikel gaat verder onder video

Band opgebouwd met Horner

"Ik moet zeggen dat het niet helemaal lekker liep bij het team qua resultaten. Er was natuurlijk een beetje onrust binnen het team", begon Verstappen bij het Viaplay-programma Gemaximaliseerd. "Als het een langere tijd niet lekker loopt, dan willen de aandeelhouders verandering. Zij vonden het natuurlijk ook niet fijn. Uiteindelijk hebben ze dus de keuze gemaakt om een verandering door te voeren en Laurent naar voren te schuiven. Het is lastig, want ik heb een band opgebouwd met Christian, we hebben zo veel bereikt. Vooral de momenten van 2021 vergeet je nooit meer. Christian is door het vuur gegaan voor mij."

Verstappen heeft elke week en elke race contact met Horner

"Het is lastig als je elkaar nog steeds spreekt aan de telefoon", vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "Elke week, elke race heb ik contact met hem op vrijdag, zaterdag en zondag. Het is meestal appen. Maar dat gebeurt ook op vakantie, elke week. Hij kent natuurlijk wel iedereen in een team, maar het gaat meer om 'Ik wens je veel succes' of 'Ik geloof erin' of 'Ik ben je grootste fan'. We hebben het ook over andere dingen dan racen. Elk raceweekend is dat zo, zelfs na zijn ontslag."

Gerelateerd