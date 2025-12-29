Newey doorbreekt stilte over Verstappen en Red Bull, 'Problemen met Mercedes-brandstof' | GPFans Recap

We komen steeds meer te weten over het aankomende Formule 1-seizoen van 2026. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Brandstof gaat een grote rol spelen in 2026, ondanks dat er meer gebruik zal worden gemaakt van elektrisch vermogen met de nieuwe F1-auto's. Er zou een nieuwe maas in de wet geopend zijn na een regelverandering van de FIA. Tegelijkertijd doen geruchten de ronde dat Shell en Ferrari het goed voor elkaar hebben, terwijl Petronas en Mercedes op problemen zouden zijn gestuit. Verder gaan Adrian Newey, die tegenwoordig bij Aston Martin zit, en Ford-topman Mark Rushbrook in op de verwachtingen van Red Bull volgend jaar, gaat James Vowles in op het vermeende foefje van Mercedes met de compressieverhouding, en is Max Verstappen uitgeroepen tot beste coureur.

'FIA opent nieuwe maas in de wet na verandering van reglement omtrent brandstof'

Nieuwe technische reglementen doen hun intrede in de Formule 1 in 2026. Daar horen ook duurzame brandstoffen bij. Het meten van de snelheid waarmee de brandstof door de power unit wordt gepompt, gebeurt met een apparaatje van het bedrijf Allengra. Met deze fuel flow-meter zou gesjoemeld kunnen worden en dus paste de FIA een regel hierover aan. In artikel C5.9.3 van het technisch reglement stond eerst "elke vorm van expres verhitten of verkoelen van de fuel flow-meter is verboden". Tegenwoordig staat er dat "elk apparaat, systeem of procedure waarvan het het doel heeft om de temperatuur van de fuel flow-meter te veranderen, is verboden". Maar op dat gebied is nou juist weer een nieuwe maas in de wet ontdekt. Lees hier het hele artikel over een mogelijk nieuwe maas in de wet in het 2026-reglement.

Newey verwacht veel van Red Bull Racing in 2026

Adrian Newey gaat er vanuit dat Red Bull Racing in 2026 bij de top van het veld gaat behoren. Hoewel er wel volgend jaar met de nieuwe wagens en nieuwe motoren flink wat vraagtekens zijn, verwacht Newey, in gesprek met FormulaAnalisaTechnica dat Red Bull met hun 'agressieve en winnende'-strategie zich zal melden bij de bovenste posities. Lees hier het hele artikel over Adrian Newey die ingaat op Max Verstappen en Red Bull.

Ford-topman erkent kleine achterstand met verbrandingsmotor: 'Is niet veel'

Mark Rushbrook, performance-directeur van Ford, is tevreden over de voorbereiding van de Red Bull Ford-power unit op het nieuwe seizoen. In gesprek met Motorsport.com stipt Rushbrook de behaalde doelstellingen aan, al weet ook hij nog niet hoe de krachtsverhoudingen bij de seizoensstart in Melbourne zullen liggen. Wel erkent Rushbrook dat er wellicht nog een achterstand is met betrekking tot de verbrandingsmotor, al verwacht hij dat dit niet veel zal zijn. "Het gaat volgens plan en we staan waar we moeten staan, maar alles komt pas echt samen wanneer de auto het circuit op gaat. Dat wordt een belangrijke dag en een belangrijke week. Dan zien we pas of al het werk van de afgelopen drie jaar zich uitbetaalt." Lees hier het hele artikel over de Ford-topman die vertelt over de nieuwe Red Bull-power unit.

Vowles doet verhalen over motorfoefje Red Bull en Mercedes af als lariekoek

Volgens Williams-teambaas James Vowles zijn alle verhalen over een mogelijk foefje met de compressieverhouding van de Mercedes- en Red Bull-powerunits complete lariekoek. De teambaas vermoedt dat één team bewust beschuldigingen de wereld in stuurt, in de hoop een 'last-minute'-wijziging in het motorreglement af te dwingen. "'Nobody knows yet', geen enkele motorfabrikant weet waar het uiteindelijk op zal uitdraaien. Een deel van de speculatie die rondging, ontstond omdat een team en een motorfabrikant een verhaal probeerden te creëren om enkele regelwijzigingen af te dwingen," zo verklaarde Vowles de verhalen over een mogelijk foefje. Lees hier het hele artikel over James Vowles die laat weten dat het motorfoefje onzin is.

Verstappen door de F1-teambazen uitgeroepen tot beste coureur van 2025

Hoewel Lando Norris in 2025 de gevierde man was met zijn allereerste wereldtitel, is Max Verstappen door de teambazen verkozen tot beste coureur van het jaar. Ferrari en Red Bull Racing stemden niet mee, maar de overige teambazen zetten de Nederlander uiteindelijk op de eerste plek. Norris volgt op de tweede plek, net als in 2024. Piastri werd als derde afgevlagd in het kampioenschap en bezet ook bij de teambazen die positie. George Russell staat op P4 en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso sluit de top vijf af. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die tot beste coureur is uitgeroepen.

'Shell creëert brandstof met hoogste energiedichtheid, Petronas en Mercedes op achterstand'

De Formule 1 stapt vanaf het seizoen 2026 over op duurzame, synthetische, CO2-neutrale brandstoffen. Er zijn verschillende oliemaatschappijen in de koningsklasse van de autosport en de één zal de nieuwe reglementen beter onder de knie hebben dan de ander. Naar verluidt zijn er problemen geweest bij Petronas, de leverancier van de brandstof voor de Mercedes-power unit. Shell en Ferrari zouden juist de meeste vooruitgang hebben geboekt. Lees hier het hele artikel over de voorsprong van Shell en de achterstand van Petronas.

