Volgens Williams-teambaas James Vowles zijn alle verhalen over een mogelijk foefje met de compressieverhouding van de Mercedes- en Red Bull-powerunits complete lariekoek. De teambaas vermoedt dat één team bewust beschuldigingen de wereld in stuurt, in de hoop een ‘last-minute’-wijziging in het motorreglement af te dwingen.

De afgelopen weken is er een nieuw relletje ontstaan binnen de Formule 1, waarbij Ferrari, Honda en Audi recht tegenover Red Bull Powertrains en Mercedes zouden staan. Het drietal is niet blij met een gevonden foefje bij de concurrentie, waarbij de verplichte 16:1-compressieverhouding tijdens de FIA-test wordt gehaald, maar op de baan een verhouding van 18:1 zou worden behaald. Dat zou Red Bull en Mercedes bijna drie à vier tienden van een seconde per rondje opleveren, maar Vowles stelt dat het allemaal nonsens is.

'Geruchten komen bij één motorfabrikant vandaan'

Tegenover het Spaanse medium is de Williams-teambaas glashelder: "'Nobody knows yet', geen enkele motorfabrikant weet waar het uiteindelijk op zal uitdraaien. Een deel van de speculatie die rondging, ontstond omdat een team en een motorfabrikant een verhaal probeerden te creëren om enkele regelwijzigingen af te dwingen," zo verklaart Vowles de verhalen over een mogelijk foefje.

Vowles lijkt toch te wijzen naar boosdoener

Hoewel Vowles niet direct weet welke motorfabrikant uit is op een regelwijziging, lijkt hij te wijzen naar Audi: "Ik betwijfel sterk dat Ferrari slecht werk heeft geleverd, want ze zijn elk jaar uitstekend in het leveren van een goede motor. Honda heeft dit jaar de standaard gezet, dus ik denk niet dat het zal zijn zoals in 2014, toen de eerste Mercedes-hybride meer dan een seconde sneller was dan de rest," laat hij zijn gedachte gaan.

Dominantie Mercedes in de maak?

Mercedes wist in 2014 te domineren met de introductie van de hybride-motor, en dat zou zomaar volgend jaar herhaald kunnen worden."Met Mercedes werken we specifiek toe naar 2026 en dat doen we al sinds begin 2024, toen we het akkoord voor de volgende reglementscyclus tekenden. Ze hebben het heel goed voorbereid, maar we moeten het oordeel van de baan afwachten," aldus Vowles.

