'Shell creëert brandstof met hoogste energiedichtheid, Petronas en Mercedes op achterstand'
De Formule 1 stapt vanaf het seizoen 2026 over op duurzame brandstoffen. Er zijn verschillende oliemaatschappijen in de koningsklasse van de autosport en de één zal de nieuwe reglementen beter onder de knie hebben dan de ander. Naar verluidt zijn er problemen geweest bij Petronas, de leverancier van de brandstof voor de Mercedes-power unit.
De F1-wagens van volgend jaar zullen voor de helft afhankelijk zijn van elektrisch vermogen vanuit de batterij en de MGU-K. Het elektrisch vermogen gaat omhoog van 120kW naar 350kW. Toch blijft de brandstof in de verbrandingsmotor ontzettend belangrijk. De brandstof wordt CO2-neutraal. Koolstofdioxide wordt gehaald uit bronnen als huishoudelijk afval of non-food biomassa, wat bij temperaturen van 700°C wordt omgezet tot een gas. Of de koolstofdioxide wordt direct uit de atmosfeer getrokken. Door middel van chemische reacties wordt het gas omgezet in vloeibare koolwaterstoffen en dat kan gebruikt worden als een synthetische brandstof voor de Formule 1-auto. De synthetische brandstof wordt ook wel biobrandstof genoemd. Maatschappijen kunnen er ook voor kiezen om voor de Formule 1 e-fuel of elektrobrandstof te produceren via duurzame energie, zoals windenergie of zonne-energie.
Verschillende oliemaatschappijen
Er zijn vijf verschillende oliemaatschappijen in de Formule 1. Petronas levert aan de Mercedes-teams, ExxonMobil levert aan de Red Bull Ford-teams, Shell levert aan de Ferrari-teams, en dan hebben we nog Aramco met Aston Martin en Honda, en BP met Audi. Naar verluidt hebben Aramco en ExxonMobil ieder een e-fuel ontwikkeld, terwijl BP, Petronas en Shell de kant van de biofuel op zijn gegaan. Geruchten doen de ronde dat Shell de meeste vooruitgang heeft geboekt bij de ontwikkelingen van de synthetische brandstoffen en zou Petronas op achterstand staan.
Energiedichtheid van de brandstof
Tot afgelopen seizoen mochten F1-auto's niet meer dan 100kg per uur brandstof verbruiken. Vanaf 2026 wordt de mate waarin de brandstof door de power unit gepompt wordt, beperkt tot 3000MJ per uur. Het draait nu dus om de daadwerkelijke energie die de brandstof bevat. Een hogere energiedichtheid betekent dat een bolide een race kan voltooien met minder brandstof, waardoor het gewicht en het verbruik afnemen. Weet je als oliemaatschappij een zo hoog mogelijk energiedichtheid voor elkaar te krijgen, dan kun je het je veroorloven om een kleinere brandstoftank in de auto te hebben en die kan strategischer geplaatst worden voor betere gewichtsverdeling en aerodynamica.
Verschillende bronnen hebben gemeld dat Shell zich zo snel mogelijk heeft ontwikkeld op het gebied van de energiedichtheid van de brandstof. Petronas was naar verluidt op hobbels gestuit tijdens de ontwikkeling en zou iets minder energie uit de brandstof hebben kunnen halen tot dusver.
