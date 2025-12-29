Adrian Newey gaat er vanuit dat Red Bull Racing in 2026 bij de top van het veld gaat behoren. Hoewel er wel volgend jaar met de nieuwe wagens en nieuwe motoren flink wat vraagtekens zijn, verwacht Newey, in gesprek met FormulaAnalisaTechnica dat Red Bull met hun 'agressieve en winnende'-strategie zich zal melden bij de bovenste posities.

In mei 2024 werd bekend dat Newey na negentien jaar dienstverband bij Red Bull Racing, de overstap ging maken naar Aston Martin. Bij het team van Lawrence Stroll vult Newey de rol in van Managing Technical Partner. Daarnaast heeft Newey Andy Cowell vervangen, als teambaas van Aston Martin. Het groene team beschikt over een hypermoderne faciliteit, met een gloednieuwe windtunnel, daarnaast sluit Honda aan en zal Aston Martin vanaf komend jaar te boek staan als een fabrieksteam.

Artikel gaat verder onder video

Newey verwacht sterk Red Bull in 2026

Hoewel Aston Martin over de ingredienten beschikt om in 2026 te kunnen knallen, houdt Newey vooral rekening met een sterk Red Bull. Het Oostenrijkse team debuteert in 2026 weliswaar met hun eigen power unit, maar Newey gaat er vanuit dat Max Verstappen komend jaar zal beschikken over een competitieve wagen. Newey wijst daarvoor naar eerdere grote veranderingen binnen de sport, zoals bijvoorbeeld de wijziging in 2009, waarbij Brawn GP uit de startblokken schoot en Red Bull ook veel terrein wist goed te maken.

Newey was destijds nog in dienst van Red Bull en wijst naar het DNA van het team. Volgens Newey zal het Oostenrijkse team daardoor altijd bij de top van het veld behoren, vooral door de 'agressieve en winnende mentaliteit' van de renstal uit Milton Keynes.

