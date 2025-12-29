Hoewel Lando Norris in 2025 de gevierde man was met zijn allereerste wereldtitel, is Max Verstappen door de teambazen verkozen tot beste coureur van het jaar. Ferrari en Red Bull Racing stemden niet mee, maar de overige teambazen zetten de Nederlander uiteindelijk op de eerste plek.

Het 2025-seizoen kende veel gezichten. Oscar Piastri begon het jaar sterk en stond lange tijd bovenaan, terwijl Norris juist in de tweede helft van het seizoen indruk maakte. Verstappen startte het seizoen met een kwakkelende RB21, waarbij Christian Horner halverwege het jaar de renstal moest verlaten. Na de mindere reeks van Piastri en de opmars van Red Bull, had Verstappen ineens weer zicht op de wereldtitel. Die ging uiteindelijk echter naar Norris, waardoor Verstappen op slechts twee punten misgreep.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen de beste coureur, Norris op P2

Voor de teambazen was Verstappen de beste coureur van 2025, zo laten zij weten op Formula1.com. De Nederlander staat daarmee, net als volgend jaar, op de eerste plek bij de verantwoordelijken. Norris volgt op de tweede plek, net als in 2024. Piastri werd als derde afgevlagd in het kampioenschap en bezet ook bij de teambazen die positie. George Russell staat op P4, tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso sluit de top vijf af, en Williams-debutant Carlos Sainz staat op P6. Charles Leclerc is de beste Ferrari-coureur op P7 en rookie Oliver Bearman staat op P8. Aankomend Red Bull-coureur Isack Hadjar veroverde de negende plek, terwijl veteraan Nico Hülkenberg de top tien afsluit.

Gerelateerd