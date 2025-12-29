close global

Petronas fuel of Mercedes

'FIA opent nieuwe maas in de wet na verandering van reglement omtrent brandstof'

Vincent Bruins
Nieuwe technische reglementen doen hun intrede in de Formule 1 in 2026. Daar horen ook duurzame brandstoffen bij. Op dat gebied is een nieuwe maas in de wet ontdekt en tegelijkertijd doen geruchten de ronde dat Mercedes en Petronas problemen hebben met hun brandstof.

De power units van volgend jaar zullen veel meer afhankelijk zijn van elektrisch vermogen vanuit de batterij en de MGU-K. Waar het elektrisch vermogen eerst rond de 120kW ligt, zal dat aankomend seizoen zo'n 350kW zijn. De verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en van de elektrische motor wordt ongeveer 50-50. Er hoeft daardoor minder brandstof gebruikt te worden. F1-auto's mochten tot en met afgelopen seizoen niet meer dan 100kg brandstof per uur verbruiken. In 2026 wordt dit 3000MJ/h, wat omgerekend ongeveer 70kg brandstof per uur is.

Artikel C5.9.3 aangepast

Het meten van de snelheid waarmee de brandstof door de power unit wordt gepompt, gebeurt met een apparaatje van het bedrijf Allengra. Met deze fuel flow-meter zou gesjoemeld kunnen worden en dus paste de FIA een regel hierover aan. In artikel C5.9.3 van het technisch reglement stond eerst "elke vorm van expres verhitten of verkoelen van de fuel flow-meter is verboden". Tegenwoordig staat er dat "elk apparaat, systeem of procedure waarvan het het doel heeft om de temperatuur van de fuel flow-meter te veranderen, is verboden".

Bijwerking van een 'illegaal' systeem in plaats van hoofddoel

Dit opent echter een nieuwe maas in de wet, of zoals de Engelsen mooi zeg, een loophole. Dit zou F1-teams namelijk de mogelijkheid kunnen geven om toch een 'apparaat, systeem of procedure' te ontwikkelen waarvan het níet als hoofddoel heeft om de temperatuur van de fuel flow-meter te veranderen, maar dat het dat wel als bijwerking heeft. Dat zagen we bijvoorbeeld ook bij de achterwielophanging van Mercedes in 2021. De constant aanpassende rijhoogte hielp bij de stabiliteit en de juiste balans tussen topsnelheid en downforce, terwijl het eigenlijk niet mocht, maar omdat het als bijwerking van een 'illegaal' systeem werd gezien, werd het tot het einde van het seizoen toegelaten. Aangezien deze regel pas begin deze maand is gewijzigd, is het nog maar de vraag of F1-teams hier mee bezig zijn geweest of dat er nu pas ontwikkelingen gaan komen op dit gebied.

