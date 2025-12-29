Mark Rushbrook, performance-directeur van Ford, is tevreden over de voorbereiding van de Red Bull Ford-power unit op het nieuwe seizoen. In gesprek met Motorsport.com stipt Rushbrook de behaalde doelstellingen aan, al weet ook hij nog niet hoe de krachtsverhoudingen bij de seizoensstart in Melbourne zullen liggen. Wel erkent Rushbrook dat er wellicht nog een achterstand is met betrekking tot de verbrandingsmotor, al verwacht hij dat dit niet veel zal zijn.

Het Amerikaanse automerk is samen met Red Bull Racing aan de slag gegaan om de power unit voor komend jaar te ontwikkelen. Daarbij zou het Oostenrijkse team, net als Mercedes, een foefje hebben gevonden in de compressieverhouding. Desalniettemin blijft het afwachten hoe competitief Red Bull daadwerkelijk zal zijn wanneer het volgend jaar debuteert met zijn eigen motor.

Alles gaat volgens plan

Rushbrook benadrukt dat de doelstellingen van Ford tot nu toe worden behaald: "Het gaat volgens plan en we staan waar we moeten staan, maar alles komt pas echt samen wanneer de auto het circuit op gaat. Dat wordt een belangrijke dag en een belangrijke week. Dan zien we pas of al het werk van de afgelopen drie jaar zich uitbetaalt."

Enige nervositeit

Toch erkent het Amerikaanse merk dat er enige nervositeit heerst richting het debuut:"Er is altijd wel een zekere spanning wanneer een nieuwe auto of motor voor het eerst het circuit op gaat. Onze computertools zijn uitstekend om dingen te ontwerpen en onze labs zijn goed in het ontwikkelen en kalibreren van de hardware, maar je hebt nog niet alles gezien totdat alles daadwerkelijk samenkomt op de baan."

Achterstand met verbrandingsmotor

Wel erkent Rushbrook dat er mogelijk een achterstand is wat betreft de verbrandingsmotor; de rivalen hebben immers jarenlange ervaring met het ontwikkelen van dit onderdeel: "Andere fabrikanten hebben al jarenlang ervaring, maar met de regels voor 2026 ligt het net weer iets anders. En wij hebben natuurlijk ook veel ervaren mensen uit verschillende programma’s samengebracht. Dus zelfs als we een beetje achterlopen met de verbrandingsmotor, denk ik dat het niet veel zal zijn en dat we het op alle andere vlakken kunnen goedmaken."

