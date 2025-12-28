Norris stiekem eerder dan Verstappen op Nordschleife, 'Lambiase praat met Williams' | GPFans Recap

Het laatste weekend van 2025 zit erop en we kruipen steeds dichter naar 2026 toe. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Er wordt steeds meer vooruitgeblikt op het aankomende seizoen van de Formule 1. Er hangt een groot vraagteken boven de toekomst van Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen. De bekende stem die we vaak over de boardradio van de viervoudig wereldkampioen horen, zou zomaar eens Red Bull Racing kunnen verlaten. Niet alleen zijn er speculaties over een transfer naar Aston Martin, maar nu komen er ook berichten over Williams naar buiten. Verstappen zal ondertussen bijna een miljoen euro moeten betalen om aan het seizoen 2026 mee te mogen doen, maar zijn bedrag is iets lager dan die van Lando Norris. Verder blijkt de laatstgenoemde eerder dan Verstappen op de Nordschleife te zijn geweest, bespreekt Verstappen afstellingen en gaat Gabriel Bortoleto in op hoe de Limburger is op de sim, en vertelt Peter Sauber over Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

Max Verstappen reed afgelopen september mee in de Nürburgring Langstrecken-Serie en won de 57. ADAC Barbarossapreis, maar Lando Norris blijkt eerder al een ronde op de Nordschleife te hebben verreden. Ringfreaks, een bedrijf op de Nürburgring waar je auto's kunt huren voor een trackday, legt uit dat de nu kersverse wereldkampioen een ronderecord zette met een E36-generatie BMW 325i. Dit gebeurde in 2021. Het mocht eigenlijk niet van McLaren, onthulde Ray Francis. Lees hier het hele artikel over Lando Norris op de Nürburgring Nordschleife.

Related image

Verstappen legt uit waarom hij liever overstuur dan onderstuur heeft: "Die laatste paar tienden..."

Max Verstappen is in de loop der jaren een expert geworden op het gebied van de auto afstellen. De coureur van Red Bull Racing legt uit waarom hij liever een auto met overstuur wil in plaats van onderstuur. "Onderstuur is langzaam. Wat je ook doet, het maakt niet uit", antwoordde Verstappen op de vraag bij Pelas Pistas of je beter onderstuur of overstuur kunt hebben. "Wat je ook fijn vindt aanvoelen, het is gewoon langzamer. Als je een snelle auto wilt hebben, dan moet dat door de neus komen. Afhankelijk van het kampioenschap waarin je rijdt, is onderstuur snel totdat je die laatste paar tienden... Je kunt nog door Q1 komen met onderstuur, maar in Q3 kun je je dat niet veroorloven." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen wiens voorkeur uitgaat naar overstuur.

© Red Bull Content Pool

'Lambiase naast Aston Martin en Red Bull ook in onderhandeling met Williams'

Gianpiero Lambiase is al bijna tien jaar de race-engineer van Max Verstappen. Om precies te zijn was hun eerste Grand Prix samen die van Spanje in 2016, die de Limburger ook nog eens won. Ondanks dat Red Bull twee dagen na de afgelopen seizoensfinale in Abu Dhabi bevestigde tegenover GPFans dat Lambiase zou blijven, meldde The Race op tweede kerstdag dat hij gesprekken zou hebben gevoerd met Aston Martin. Hij zou daar een seniorpositie zijn aangeboden. Lambiase wordt nu echter ook bij Williams genoemd, aldus de Spaanstalige tak van Motorsport.com. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Gianpiero Lambiase.

Related image

Peter Sauber onthult: 'Hamilton stond op het punt contract te tekenen voor Sauber'

Peter Sauber heeft onthuld dat Lewis Hamilton bijna zijn handtekening zette onder een contract van Sauber, wat we vanaf 2026 kennen als het fabrieksteam van Audi. Volgens de voormalig teameigenaar wilde McLaren het toen nog piepjonge Britse talent uitlenen om ervaring op te doen in de Formule 1. "Bijna niemand weet dat zo'n twintig jaar geleden Lewis Hamilton op het punt stond om te racen voor Sauber", vertelde Peter Sauber in een interview met Blick. "Hij maakte deel uit van McLaren en ze wilden hem naar Hinwil sturen om een soort stage te lopen. Afgevaardigden van McLaren ontmoetten Lewis en zijn vader Anthony, mij, en onze advocaat Monisha Kaltenborn op het vliegveld van Kloten [Zürich]." Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton die bijna voor Sauber tekende.

Related image

Bortoleto leerde van aanpak Verstappen op simulator: "Ik zag hem dat nooit doen"

Van Max Verstappen weten we dat hij een fervent simracer is. Is hij niet bezig met de Formule 1, zijn eigen GT3-team of zijn partner en kinderen, dan vinden we hem op de simulator. Gabriel Bortoleto vertelt hoe de viervoudig wereldkampioen virtueel racet en hoe hij van hem geleerd heeft. "Hij rijdt veel respectvoller op de sim. Dan laat hij wél ruimte, als we zij-aan-zij racen", grapte Bortoleto, toen hem bij Pelas Pistas werd gevraagd hoe Verstappen op de simulator is vergeleken met in het echt. "Nee, ik denk dat hij in het echt hetzelfde rijdt als op de sim. Dit is wat ik fijn vind aan hem, en het is een aanpak die ik ook heb overgenomen. Normaal gesproken nam ik het niet serieus op de sim door de auto expres in een spin te smijten - het is toch een sim, je kunt op de resetknop drukken." Lees hier het hele artikel over de aanpak die Gabriel Bortoleto heeft overgenomen van Max Verstappen.

Related image

Dit zijn de superlicentiekosten per Formule 1-coureur voor het seizoen van 2026

Om deel te mogen nemen aan de koningsklasse van de autosport, heb je een soort rijbewijs nodig. De FIA noemt het een superlicentie. Beschik je over een superlicentie, dan voldoe je als coureur aan alle verplichtingen van de internationale autosportbond om je in te mogen schrijven voor de Formule 1. Naast dat er eisen hangen aan een superlicentie, zijn er ook flinke kosten aan verbonden. Hoe meer punten je hebt behaald in het wereldkampioenschap in het seizoen ervoor, hoe duurder het is om je superlicentie te laten vernieuwen. GPFans zet deze kosten van de coureurs op een rijtje. Lees hier het hele artikel over de superlicentiekosten voor 2026.

© IMAGO x GPFans

Gerelateerd