Bortoleto leerde van aanpak Verstappen op simulator: "Ik zag hem dat nooit doen"
Van Max Verstappen weten we dat hij een fervent simracer is. Is hij niet bezig met de Formule 1, zijn eigen GT3-team of zijn partner en kinderen, dan vinden we hem op de simulator. Gabriel Bortoleto vertelt hoe de viervoudig wereldkampioen virtueel racet en hoe hij van hem geleerd heeft.
Bortoleto en Verstappen zijn in de afgelopen jaren zeer goede vrienden geworden. Ze oefenen dan ook vaak op de simulator. Voorbereidingen op Grand Prix-weekenden doen ze met mods op Assetto Corsa, bijvoorbeeld. Verstappen neemt het simracen heel serieus, als het daadwerkelijk serieus moet zijn. Bortoleto zag die aanpak en heeft het van de Limburger overgenomen, omdat het hem traint om in het echt op bepaalde situaties op de juiste manier te reageren.
Veel respectvoller op de sim dan in het echt
"Hij rijdt veel respectvoller op de sim. Dan laat hij wél ruimte, als we zij-aan-zij racen", grapte Bortoleto, toen hem bij Pelas Pistas werd gevraagd hoe Verstappen op de simulator is vergeleken met in het echt. "Nee, ik denk dat hij in het echt hetzelfde rijdt als op de sim. Dit is wat ik fijn vind aan hem, en het is een aanpak die ik ook heb overgenomen. Normaal gesproken nam ik het niet serieus op de sim door de auto expres in een spin te smijten - het is toch een sim, je kunt op de resetknop drukken."
Bortoleto leerde van aanpak Verstappen
"Ik zag dat Max dat echter nooit deed", vervolgde de Braziliaan. "Ik ben het daarom thuis serieus gaan nemen en daar doe ik geen stomme dingen meer. Natuurlijk kun je nog wel plezier hebben met je vrienden en af en toe een divebomb doen. Maar als je op de limiet racet en je moet een momentje van overstuur opvangen en dat doe je dan ook in plaats van expres spinnen, dan train je je hersenen wat je moet doen in zo'n situatie. Ik had er eerder nooit zo over nagedacht."
