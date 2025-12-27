Max Verstappen heeft onthuld op welke manier hij zich thuis voorbereidt op Grand Prix-weekenden in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen is vaak samen met Audi-coureur Gabriel Bortoleto te vinden op Assetto Corsa. Het leuke is, het is een racespel wat jij thuis ook gewoon kunt spelen. Ondanks dat het niet iets buitengewoon duurs is, vindt Verstappen het wel realistisch en het helpt dan ook.

We kennen Verstappen als iemand die alleen maar wil racen. Naast dat hij F1-coureur is voor Red Bull Racing, zien we hem ook vaak op de sim, zoals op iRacing. Natuurlijk was hij eerder dit jaar bezig met zijn Nürburgring Nordschleife-licenties en won hij samen met Chris Lulham de 57. ADAC Barbarossapreis in een Ferrari 296 GT3. Maar zich voorbereiden op een Grand Prix-weekend, dat doet hij dus op Assetto Corsa.

Verstappen gebruikt Assetto Corsa

"Tegenwoordig gebruiken we voornamelijk Assetto Corsa", antwoordde Verstappen op de vraag bij Pelas Pistas welke sim hij thuis gebruikt om zich voor te bereiden op een Grand Prix-weekend. "Het is dezelfde Assetto Corsa die jij gewoon thuis zou kunnen kopen. Maar we gebruiken wel mods." Dat zijn auto's of circuits die niet standaard in het racespel of de simulator zitten, maar door derde partijen zijn gemaakt. "In de bestanden zelf kun je ook nog dingen aanpassen."

De sim zo realistisch mogelijk maken

"Het is daarom heel handig voor ons", vervolgde de Limburger, wijzend naar Gabriel Bortoleto met wie hij samen vaak op Assetto Corsa zit. "We zitten altijd met allerlei instellingen te spelen. We vragen ook wel eens degene die de mod heeft gemaakt, of ze voor ons wat dingen kunnen veranderen." Bortoleto voegde toe: "We proberen de circuits zo realistisch mogelijk te maken. We geven wel eens aan: 'Hé, deze kerb is niet helemaal realistisch.' Het is misschien te hobbelig of niet hobbelig genoeg. Die jongens passen het aan en zo proberen we het zo realistisch mogelijk te maken."

