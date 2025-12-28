Peter Sauber heeft onthuld dat Lewis Hamilton bijna zijn handtekening zette onder een contract van Sauber, wat we vanaf 2026 kennen als het fabrieksteam van Audi. Volgens de voormalig teameigenaar wilde McLaren het toen nog piepjonge Britse talent uitlenen om ervaring op te doen in de Formule 1.

Nadat Hamilton het Super One-kartkampioenschap op Brits nationaal niveau had gewonnen, bood toenmalig McLaren-teambaas Ron Dennis in 1998 hem een contract aan. Zo sloot hij zich op dertienjarige leeftijd al aan bij het McLaren-Mercedes-opleidingsprogramma. Uiteindelijk werd Hamilton kampioen in de Formule Renault 2.0 UK, de Europese Formule 3 en de GP2 Series (tegenwoordig FIA Formule 2) in 2003, 2005 en 2006, respectievelijk. In 2007 zou hij debuteren in de koningsklasse, maar hij had al eerder in de Formule 1 kunnen rijden, maar dan bij Sauber.

McLaren en Sauber werden het niet eens over deal

"Bijna niemand weet dat zo'n twintig jaar geleden Lewis Hamilton op het punt stond om te racen voor Sauber", vertelde Peter Sauber in een interview met Blick. "Hij maakte deel uit van McLaren en ze wilden hem naar Hinwil sturen om een soort stage te lopen. Afgevaardigden van McLaren ontmoetten Lewis en zijn vader Anthony, mij, en onze advocaat Monisha Kaltenborn op het vliegveld van Kloten [Zürich]. Uiteindelijk ging de deal niet door. McLaren wilde hem namelijk voor slechts één seizoen uitlenen, terwijl wij hem voor twee jaar wilden hebben."

Maar ook zonder eerst ervaring op te doen, kwam Hamilton goed uit de startblokken in de Formule 1. Hij begon 2007 met negen podiums in de eerste negen Grands Prix en kwam slechts één punt tekort op Kimi Räikkönen in de eindstand.

