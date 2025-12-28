Max Verstappen reed afgelopen september mee in de Nürburgring Langstrecken-Serie en won de 57. ADAC Barbarossapreis, maar Lando Norris blijkt eerder al een ronde op de Nordschleife te hebben verreden. Ringfreaks, een bedrijf op de Nürburgring waar je auto's kunt huren voor een trackday, legt uit dat de nu kersverse wereldkampioen een ronderecord zette met een E36-generatie BMW 325i.

Op de Nordschleife worden zogeheten Touristenfahrten gehouden. Dat zijn dagen waarop het circuit als een tolweg wordt gezien en je met je eigen auto een rondje mag doen. Je kunt hier speciale auto's voor huren, waaronder bij Ringfreaks. Het bedrijf heeft laten weten dat in 2021 een 'McLaren-coureur die 21 jaar was', wat alleen maar Norris kan zijn geweest, een memorabel rondje verreed vier jaar geleden. De Brit zou dat in het geheim gedaan hebben, omdat het niet mocht van het Formule 1-team uit Woking.

Norris deed stiekem rondje op de Nürburgring

"Een jonge jongen liep bij ons naar binnen. Ik wist niet wie hij was, ik kijk de Formule 1 niet. En het was in 2021, dus iedereen droeg een mondkapje", begon Ray Francis van Ringfreaks bij VINwiki. "Ik wist niet wie hij was, maar hij kwam binnen met een vriend van me, die een engineer was voor McLaren. Het probleem was dat die jongen nog geen 23 was. Onder de 23 jaar mag je niet alleen rijden, maar heb je een instructeur nodig. Omdat het een vriend was van een vriend, die al een keer op de Nürburgring had geracet, zei ik: 'Weet je wat? Hij mag rijden, zolang jij bij hem in de auto zit.' Ze gingen de baan op en reden één succesvol rondje. Tijdens de tweede ronde waren er zo veel gele vlaggen dat ze maar opgaven. Daarnaast hadden ze weinig tijd, dus ze kwamen terug naar de pits."

Francis ging daarna in gesprek met "die jonge jongen". Norris beweerde dat hij een rondetijd van minder dan 7 minuten en 30 seconden kon doen na vijf à zes ronden. "Elke keer als klanten met onze auto's terugkomen, dan vertellen ze me altijd 'coole' verhalen over rondetijden, die soms geloofwaardig zijn, maar meestal niet." Norris wilde echter de onboardbeelden daadwerkelijk bekijken.

Norris was heel bescheiden en beleefd

"Nu was ik geïntrigeerd", vervolgde Francis. "Ik dacht: 'Wacht even, een 7:30 is tien seconden sneller dan de snelste ronde ooit in deze auto, en die ronde was gedaan door een professionele coureur. Dit kan niet waar zijn.' Ik ging toch de video bekijken en ik zag aan de eerste twee à drie bochten al dat hij iemand anders was. Dit is een andere stijl van rijden met veel hogere snelheden dan waar de auto tot in staat was. Ik vroeg hem: 'Wat doe jij eigenlijk, wie ben jij?' Ik keek vervolgens naar zijn rijbewijs, die hij moest inleveren voordat hij de auto huurde. Toen ik zijn naam zag, telde ik één bij één op, en ik wist wie het was. Hij deed een 7:34 in zijn allereerste rondje ooit op de Nürburgring. Dit was een Formule 1-coureur die zijn allereerste rondje deed op een circuit waar hij nog nooit was geweest. Dat is nou echt een pro. Zelfs als je binnen een minuut [van een 7:34] zit, dan ben je al heel goed. Die McLaren F1-coureur was heel bescheiden en beleefd."

