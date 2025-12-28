Geruchten doen de ronde dat Gianpiero Lambiase overweegt Red Bull Racing te verlaten en zijn handtekening te zetten bij een ander F1-team. Waar de speculaties eerst gingen over Aston Martin, komt nu de naam van Williams bovendrijven.

Lambiase is al bijna tien jaar de race-engineer van Max Verstappen. Om precies te zijn was hun eerste Grand Prix samen die van Spanje in 2016, die de Limburger ook nog eens won. Ondanks dat Red Bull twee dagen na de afgelopen seizoensfinale in Abu Dhabi bevestigde tegenover GPFans dat Lambiase zou blijven, meldde The Race op tweede kerstdag dat hij gesprekken zou hebben gevoerd met Aston Martin. Hij zou daar een seniorpositie zijn aangeboden.

Williams meldt zich in geruchtenmolen

Adrian Newey is momenteel technisch uitvoerend partner en ontwerper bij Aston Martin, maar neemt in 2026 ook nog eens de rol van teambaas op zich. Naar verluidt zou het team gevestigd in Silverstone Lambiase aan willen nemen om werkzaamheden van de teambaas te kunnen verdelen tussen hem en Newey. Lambiase wordt nu echter ook bij Williams genoemd, aldus de Spaanstalige tak van Motorsport.com.

Williams-teambaas James Vowles en Lambiase zouden volop in onderhandeling zijn. Om welke positie het bij Williams gaat, is niet bekend, maar Lambiase is naar verluidt onder de indruk van wat Williams wil bereiken. Ze waren niet lang geleden keer op keer de minst competitieve formatie op de grid, maar afgelopen seizoen werden ze vijfde bij de constructeurs. Lambiase zou nu dus keuze hebben uit drie teams voor zijn toekomst: blijven bij Red Bull of verkassen naar of Aston Martin of Williams.

